Este viernes abre sus puertas en San Fernando 'Passio Domini', la gran exposición cofrade de la Cuaresma isleña

Exposición del Consejo de Hermandades en el Castillo, en una imagen de archivo

Passio Domini. La Pasión delSeñor en la Semana Santa de San Fernando es el título de la exposición promovida por el Consejo de Hermandades y Cofradías y patrocinada por el Ayuntamiento de San Fernando que podrá verse en el Castillo de San Romualdo durante la próxima Cuaresma y que ya tiene fecha de inauguración: este viernes 20 a las 19.30 horas.

La muestra, comisariada por Ramón Cao Rondán y Miguel Rodríguez Estrada, cofrades e historiadores del arte, propone "un recorrido por los momentos esenciales de la Pasión de Jesucristo a través del patrimonio y la devoción de las hermandades de penitencia de San Fernando".

De esta forma –se explica desde la junta permanente del Consejo– "se presenta la pasión como un acontecimiento de fe, arte e identidad, transmitido generación tras generación”. La exposición cuaresmal se presenta así como“un espacio de contemplación donde el arte sacro se convierte en relato, memoria y esperanza viva".

Podrá visitarse hasta el próximo 4 de marzo en el horario habitual de estas dependencias municipales, esto es, de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

No obstante, se han previsto también visitas guiadas con carácter gratuito que correrán a cargo de los propios comisarios de la exposición y que permitirán conocer con mayor profundidad el contenido expuesto durante estos días en el Castillo. Tendrán las siguientes fechas:

sábado 21, a las 12.00 horas

martes 24, a las 18.30 horas

jueves 26, a las 18.30 horas

viernes 27, a las 12.00 y a las 18.30 horas

martes 3 de marzo, a las 18.30 horas.

Dichas visitas guiadas se pueden reservar a través de la página web del Consejo.