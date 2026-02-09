San Fernando se asoma ya a su Cuaresma: presentado el cartel y los actos del Vía Crucis de las Hermandades, que presidirá el Cristo de la Expiración

En el reloj que cuentan los días que faltan para el Domingo de Ramos los dígitos bajan ya de la cifra redonda de los 50. Y ni el tren de borrascas con sus devastadores efectos ni el inminente comienzo del Carnaval impiden que La Isla cofrade ande en estos días metida ya en faena por derecho. Este lunes se ha presentado en la sede de San Joaquín el cartel que anunciará el Vía Crucis de las Hermandades, ese gran acto penitencial compartido entre las 27 que en la tarde del próximo día 23 meterá de lleno a San Fernando en la Cuaresma y pondrá rumbo -a toda máquina- hacia una nueva Semana Santa.

El rostro de este primer lunes de la Cuaresma en San Fernando será el del Santísimo Cristo de la Expiración, titular de la hermandad del Silencio, imagen que este año se encargará de presidir el rezo de este vía crucis que se llevará a cabo, como viene haciéndose desde 2014, en el interior de la Iglesia Mayor Parroquial a partir de las 20.00 horas.

Hace, precisamente, 30 años de la última vez que esta talla presidió el Vía Crucis del Consejo, en 1996. Así que sí, los hermanos de la Expiración encaran esta cita con denodado entusiasmo, sobre todo en la primera Cuaresma que afrontan tras la coronación canónica de su titular, María Santísima de la Esperanza.

El Cristo de la Expiración de San Fernando / Germán Mesa

Su hermana mayor, María del Carmen Márquez, se ha encargado de dar los detalles acompañada del presidente del Consejo de Hermandades, Eduardo Coto, tras dar a conocer el cartel anunciador de este Vía Crucis de las Hermandades -obra del cofrade isleño y hermano también de Expiración, Juan Pablo Moreno Rodríguez- y desglosar pormenorizamente los detalles -y toda la simbología- que encierra la obra.

Lo más llamativo del Vía Crucis, sin duda, será la insólita imagen que deparará el Cristo de la Expiración sobre la parihuela de la hermandad, la que se estrenó para el rosario de antorchas previo a la coronación de la dolorosa, para los traslados de ida y vuelta a la Iglesia Mayor, a la que se añadirán los candelabros del paso de la Resurrección. Lo habitual hasta ahora -más allá de su salida procesional- era ver a esta antigua imagen portada sobre los hombros de sus hermanos en el rezo de las 14 estaciones del vía crucis que forma parte de esa agenda tradicional del Viernes de Dolores. Pero ocasiones extraordinaria bien merecen también gestos extraordinarios.Y así lo ha entendido también su junta de gobierno.

Los traslados

El traslado de ida a la Iglesia Mayor Parroquial dará comienzo a las 18.15 horas del lunes 23 y discurrirá por el siguiente itinerario tras salir de la parroquia de San Francisco: Real, Alameda Moreno de Guerra, General Valdés, Sánchez Cerquero, Real, San José, plaza de San José, Virgen de los Desamparados, Dolores, Benito Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Real y entrada por el cancel de la Iglesia Mayor a las 19.45 horas.

La parihuela será portada por miembros de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC) y la hermandad contará en el camino con el acompañamiento del ensemble Jubilate Deo.

El traslado de vuelta a la castrense se llevará a cabo tras el rezo del vía crucis en el interior del templo, a las 21.00 horas. El recorrido será el siguiente tras salir de la Iglesia Mayor: Real, General Serrano, Las Cortes, Cervantes, Calderón de la Barca, Cayetano del Toro, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Almirante Faustino Ruiz y Real para entrar a continuación en la parroquia de San Francisco. En este caso, el titular de la hermandad estará acompañado por el coro San Juan de la Cruz.

Guiño franciscano

Dado el carácter y el origen franciscano de la hermandad de la Expiración, así como la celebración del Año Jubilar Franciscano proclamado por el Papa León XIV en el 800 aniversario del tránsito a los cielos de San Francisco de Asís, se ha decidido acompañar los textos que evocan la Pasión con meditaciones del Pobre de Asís y de Santa Clara.

Las vísperas

Habrá vísperas de Vía Crucis. El sábado 21 los miembros de los diferentes grupos jovenes de las hermandades visitarán la parroquia de San Francisco para conocer de primera mano la historia de esta imagen y de la hermandad así como los preparativos de este acto penitencial.

Además, el domingo 22, justo el día antes, la hermandad llevará a cabo el rezo del Sermón de las Siete Palabras, un acto que entraña un gran significado para la cofradía puesto que, desde su fundación y hasta finales de la década de los años 30 del pasado siglo, en la tarde del Viernes Santo los hermanos se reunían para rezar el Sermón de las tres horas agonía. Y lo que se pretende es que este acto sirva de preparación espiritual a los hermanos para este Vía Crucis que se quiere vivir de manera muy especial.

Cartel anunciador del Vía Crucis de las Hermandades en San Fernando

El cartel

El cartel anunciador del Vía Crucis de las hermandades es obra de Juan Pablo moreno Rodríguez y presenta -como ha detallado la hermana mayor de la corporación, María del Carmen Márquez- "una pieza cargada de narrativa y devoción". Su composición no es solo estética sino que es "un compendio teológico" que une la historia de la hermandad con el presente litúrgico. Cuatro aspectos -ha destacado citando al autor de la obra- articulan la rica simbología que da sentido al cartel: