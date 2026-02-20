Más de 80 actos se celebrarán en San Fernando durante la Cuaresma: presentada una guía digital editada por el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades

La Cuaresma, ese camino que lleva a la Pascua pasando antes por el Domingo de Ramos, vuelve a contar en San Fernando con una guía editada por el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades y Cofradías, que aspira a ese ambicioso objetivo de ser una brújula en ese maremagnum de conciertos, carteles y tertulias que se sucederá a lo largo de las próximas semanas en las que la inminencia de una nueva Semana Santa comenzará a hacerse tangible en cada rincón de la ciudad.

Más de 80 citas contabiliza la citada guía, que han presentado este viernes mano a mano la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, y el presidente del Consejo, Eduardo Coto. Y probablemente se queda corta, porque seguro que hay más cosas por ahí que se escapan, no solo de las diferentes hermandades sino también -claro está- de las bandas de música, tertulias, cuadrillas y hasta de algún que otro negocio. No se trata de una publicación impresa. La guía, en formato PDF, solo existe en versión digital y puede consultarse y/o descargarse de las webs del Ayuntamiento y del Consejo.

Presentada la Guía de la Cuaresma en San Fernando

La edil de Cultura ha destacado en la presentación el "crecimiento exponencial" de citas que se pueden consultar gracias a que ese esfuerzo recopilatorio de las diferentes actividades se ha logrado ir perfeccionando con el paso de los años, en los que se ha pasado de poco más de una treintena de actos a los actuales 80. En todo caso, se pone de manfiesto una vez más esa "intensa actividad" que marcará los días que restan para la llegada del Domingo de Ramos. Y con ello, también, que la Semana Santa en San Fernando sigue siendo la fiesta que manda: no hay ninguna otra fecha en el calendario que sea capaz de igualar semejante actividad. Actos cofrades pero también a la vez culturales que, aunque cuentan con la colaboración municipal, se promueven y organizan en su mayoría desde las propias hermandades, asociaciones, bandas, etc...

Pacheco ha subrayado algunas de las citas, como el cartel y concierto de Lágrimas de Dolores previsto para el 1 de marzo, que se llevará a cabo en el Teatro de las Cortes con motivo del 35 aniversario de la agrupación musical isleña. La banda, por cierto, repetirá el día 20 de marzo con otro concierto -Esencia de Lágrimas- que tendrá lugar en el auditorio del parque Almirante Laulhé tras su habitual pasacalles y que promete convertirse en una de las citas más sonadas de la Cuaresma.

También se ha referido al concierto que los alumnos del Conservatorio de Música ofrecerán en la parroquia del Cristo el 4 de marzo, que además tendrá un carácter benéfico para ayudar a los afectados por las inundaciones en la Sierra. También el Réquiem de Mozart, que podrá escucharse en la iglesia del Carmen el 14 de marzo. Y el concierto El silencio de la Pasión, a cargo del quinteto de clarinetes de la banda Ciudad de San Fernando, que recalará en la sala capitular del Ayuntamiento un día antes.

La edil de Cultura ha destacado también la colaboración económica del Ayuntamiento a través de las diferentes subvenciones que perciben tanto a las hermandades como las bandas de música.

Por su parte, el presidente del Consejo, Eduardo Coto, ha destacado el esfuerzo conjunto del Consejo y de las hermandades y del Ayuntamiento que "al final redunda es en un programa rico, cuidado, diverso que viene a estar a la altura de nuestra Semana Santa, de nuestras hermandades y de nuestra ciudad". Entre los actos que ha querido destacar, Coto -que ha hecho hincapié también en el aspecto religos de muchas de estas citas, más allá de la evidente faceta cultural- se ha referido especialmente al Vía Crucis de las Hermandades que el próximo lunes presidirá el Cristo de la Expiración.