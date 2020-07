Los hoteles y hostales de San Fernando también sufren los efectos de la pandemia

Los establecimientos hoteleros de San Fernando no escapan de la incertidumbre que la pandemia del coronavirus ha creado entre los turistas o visitantes que en años anteriores no dudaban en viajar hasta el sur para pasar sus vacaciones y alojarse en estos negocios. El sector ha sufrido la cancelación del minibasket en Semana Santa y de la Feria (que atrae a muchos isleños que viven fuera). A eso se une que las reservas de verano se han visto afectadas, con cancelaciones continuas, clientes de última hora, por los miedos a rebrotes o el rechazo a pasar estos descansos sujetos a restricciones. Hoteles y hostales apuntan a un 35% de ocupación en julio, y una cierta mejora para el mes de agosto.El hostal París fue el primero en abrir tras el cierre de estos establecimiento por decreto o por falta de clientes en pleno estado de alarma por el covid-19. El 18 de mayo volvía a estar disponible para los clientes, pero ha sufrido la caída generalizada del sector. Así reconocen que el mes de julio está siendo "flojo respecto a otros años" en cuanto a turismo. Eso sí, les salva que acogen a trabajadores de las obras de Bahía Sur. Su agosto se antoja por el momento poco halagüeño con un 40% de reservas, "no tantas llamadas como otros años, pero sí para bastantes días, unos 5, como siempre", detallan.

El hotel Salymar fue otro de los que abrió más temprano respecto a otros establecimientos, el 8 de junio. Habituado a hospedar a turistas nacionales observan que este año vuelven algunos clientes habituales, pero tienen también nuevos. Julio registra unas reservas del 35%, frente al 60-70% que suelen tener en otras temporadas estivales, mientras que agosto mejora pero no cumple por el momento con las expectativas, porque el 60% de previsiones actuales no se acerca al 80, 85% de ocupación de otros años.

Similares datos tiene el hotel Roma para julio y agosto, con un 30% de ocupación prevista por el momento, aunque las reservas, advierten, están bajando. Otros años julio hubiera llegado al 70 u 80% y agosto al 90%. "Las imágenes de la celebración por el ascenso del Cádiz no ayudan", aseguran como uno de los factores. Otros son la preocupación por posibles rebrotes, por que se ordene el confinamiento y quedarse atrapado, aseguran en otros establecimientos.

"Es lógico", reconocen en el hostal San Marcos, que también hace mención al levante como una de las causas que también afecta a los resultados, nada nuevo con respecto a otros años. Lo que sí es nuevo son los porcentajes que prevén para lo que queda de julio y agosto, mes en el que a estas alturas estarían al 100%. "La ocupación en julio es floja, y en nuestro caso ha contribuido una avería que impidió saber en qué fecha abriríamos", explican. Estos días tienen un 50% de su capacidad ocupada los fines de semana y un 30% entre semana. Agosto por ahora tiene un 50% (hasta el día 20, pero luego “nada”), pero como este año han puesto las cancelaciones con una semana de plazo y no un mes no saben si en estos días recibirá llamadas para anular reservas. Tiene la esperanza que la última hora pueda mejorar estas cifras.

No ha notado mejora por esta circunstancia (reservas en el último momento) el hostal La Andaluza, que arroja un 40% en julio y un 50% en agosto. Por el contrario sí tiene cancelaciones. Entre sus clientes hay personas de veraneo, turismo familiar, personas que vienen a comuniones (se han puesto en julio y agosto) y algún trabajadores, describe.

Por su parte, la pensión Islasol debería estar completa en julio y solo tiene entre un 30 y un 35% de ocupación, eso sí "estamos mejor de lo que pensaba". Agosto no sabe cómo se comportará, puesto que las reservas anticipadas de otros años no se han dado y "entran día a día".