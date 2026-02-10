La hostelería de San Fernando ha perdido al menos el 60% de sus ventas ante los temporales

“Ruina total” y “catastrófico” son tan solo algunos de los términos que el comercio y la hostelería isleña utilizan para hacer balance de estas complicadas semanas, en las que la sucesión de temporales ha castigado con especial dureza a los profesionales de estos gremios. Bastaba con darse un paseo días atrás por la ciudad para encontrarse con estampas desoladoras más propias de aquellos tiempos de la pandemia, con calles desiertas y terrazas desmontadas.

En este sentido, el propio presidente de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe), Manuel Luna, reconoce que “el comercio local no levanta cabeza tras la campaña de Navidad”. “Están siendo unos meses nefastos, en los que la gente apenas está saliendo. Ni siquiera las rebajas en el sector textil en esta época de frío está salvando la temporada”, indica el responsable de la entidad.

Por otro lado, Acosafe subraya lo vulnerable que es el comercio tradicional durante unas épocas lluviosas en las que los centros comerciales suponen una competencia aún más dura, ya que muchos los eligen por contar con aparcamientos gratuitos y galerías que protegen a los clientes de las inclemencias meteorológicas.

“Sin duda, ha llegado el momento de que las distintas administraciones presten una atención especial al comercio tradicional para salvarlo. Hay que proteger al comercio de barrio, de proximidad, aquel que ofrece un trato personalizado y unos artículos que van mucho más allá de unas franquicias que ofrecen lo mismo sea en la ciudad que sea”, asegura Luna.

La calle Rosario, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, prácticamente vacía. / Antonio Zambonino

Peor lo pone aún la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur). Su presidente, Juan López, explica que los asociados de esta entidad estiman que las ventas en la hostelería local han descendido, como mínimo, un 60%. Una cifra que se ve ampliada hasta en un 90% en el caso de aquellos locales en los que el grueso de sus ingresos procede de las terrazas.

Para ilustrar esta realidad sirven los testimonios de los responsables de algunos de los bares de la céntrica plaza del Rey. El gerente de La Gran Vía, Antonio de Alba, explica que el éxito de este histórico establecimiento reside, precisamente, en el gran rendimiento de su terraza y que la actividad del interior del local no es suficiente.

Por su parte, el propietario de La Esquina del Rey, Antonio Fernández, asegura que “la terraza es el motor diario. Sin ella, el local pierde gran parte de su capacidad de atender clientes, en especial donde el público busca, precisamente, disfrutar del exterior”. “La reducción de esta actividad supone un golpe económico inmediato: caída drástica de ventas, dificultades para cubrir gastos fijos como alquiler, suministros o impuestos, y una situación cada vez más complicada para mantener el empleo de los trabajadores”, detalla Fernández.

Algunos asociados de Asihtur también advierten sobre los desperfectos que el temporal ha dejado en sus locales, algunos con daños estructurales; sobre como la situación ha complicado el abastecimiento por parte de sus proveedores; y sobre como la lluvia ha obligado a suspender, durante días y por razones de seguridad, un servicio de reparto a domicilio que también aporta ingresos a los negocios.

De este modo, algunos insisten en la conveniencia de que desde la administración se articulen nuevas ayudas económicas que permitan a este gremio, nunca mejor dicho, capear el temporal.