Hidralia dona un año más lotes de juguetes para la Asociación de Reyes Magos en San Fernando

Hidralia San Fernando ha renovado un año más su compromiso con la solidaridad y el bienestar social de la ciudad colaborando con la Asociación de Reyes Magos de San Fernando mediante la entrega de juguetes destinados a la campaña ‘Ningún Niño sin Juguete’, una iniciativa que la entidad desarrolla cada Navidad para que ningún menor se quede sin regalo en estas fechas tan especiales.

Gracias a esta colaboración, los juguetes aportados por Hidralia formarán parte del reparto que realizarán Sus Majestades los Reyes Magos el próximo 6 de enero, contribuyendo a mantener viva la ilusión de cientos de niños del municipio.

Además, la empresa ha hecho entrega de más de 80 kilos de caramelos, que serán distribuidos durante la tradicional Cabalgata de la Ilusión, prevista para el 5 de enero, reforzando así el carácter festivo, participativo y familiar de uno de los eventos más esperados de la Navidad isleña.

De forma paralela, Hidralia San Fernando ha querido ampliar su acción solidaria a otras entidades sociales de la provincia. En esta ocasión, los trabajadores de la empresa han donado varias cestas de Navidad a Cruz Roja Cádiz, una iniciativa que se impulsa desde hace años y que refleja la implicación directa de la plantilla con las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde Hidralia San Fernando se ha subrayado la importancia de mantener este tipo de iniciativas solidarias que, año tras año, fortalecen la colaboración entre el tejido empresarial, las asociaciones locales y las entidades sociales, especialmente en unas fechas en las que la solidaridad, la cercanía y el compromiso social adquieren un valor aún más significativo.