El gobierno reitera el compromiso de rebajar la basura en compensación por la tasa consorcial

El concejal Manuel Raposo pone sobre la mesa las dudas sobre la deducción que se propone en la tasa de la basura, por que "no tiene base legal, como reconoció Rodríguez en el consejo". El aludido ironizó sobre la postura del PP ante esta alternativa que ha previsto el gobierno: "Quiere decir eso que si gobernaran no iban a devolver el dinero, ¿no? Entonces, ¿no van a apoyar en el pleno la bajada de la tasa de la basura para compensar a los ciudadanos si tenemos que tomar esta medida finalmente?". El dirigente municipal defiende que es posible bajar cualquier tasa, "como se hace con otras, como se ha hecho hace poco con una tasa de deportes".

Sin entrar en mayores cuestiones políticas, tal y como pidieron los vecinos, Rodríguez describió la situación actual y cuál es la gestión municipal respecto a esta tasa y la postura del Consorcio, del que planean salirse "al no contar con nosotros". "Nuestro compromiso es hacer frente a todos los pagos atrasados . Pero si no paran la tasa, la alternativa es que el Ayuntamiento aplicará una bajada de la tasa de la basura ", reiteró.

Como había explicado previamente, su exposición en el encuentro pretendía aclarar el proceso de la tasa consorcial , desde su aprobación a finales de 2014 hasta ahora; calmó a los presentes al matizar que los vecinos recibían una notificación y no una carta de pago y planteó la posibilidad de recurso que se abre ahora. "Tenemos los formularios y vamos a consultar con nuestro jurídico", señala al respecto Carmona (directivo de la federación). "Les expliqué que el Ayuntamiento no podía recurrir porque tendrían que haberlo hecho en el anterior mandato", aporta el concejal de Presidencia.

Frente a las críticas populares, Conrado Rodríguez hablaba de "ridículo" del PP en su asistencia al consejo vecinal , donde no había sido invitado. "Puedo entender que quisieran acudir, aunque queda feo que no avisaran. Pero además es que intentaron grabar mi intervención", comenta para recordar que su presencia en la reunión respondía a una invitación de la Federación de Vecinos. A pesar de todo, el edil socialista agradece el tono positivo con el que se desarrolló la cita, aun cuando los vecinos estaban preocupados, no entendían la situación y tenían muchas dudas.

Al igual que en noviembre, cuando las liquidaciones fueron recibidas por algunos vecinos, los responsables de la entidad vuelven a pedir una reunión con el presidente del Consorcio , Javier Pizarro. "Entonces nos dijeron que no iba a haber tasa, pero ha sido una sorpresa recibir las notificaciones de nuevo", se queja Carmona. Una sorpresa, y una preocupación porque algunas personas no habían entendido qué se les remitía –pensaban que era un recibo– y lamentaban "el tono amenazante de la notificación".

"Fue un consejo monográfico, al que se invitó a alguien del Ayuntamiento para que explicara la situación", comenta Francisco Carmona, responsable de comunicación de la Federación. La semana anterior no había dado tiempo a incluir el tema –las notificaciones del Consorcio volvían a enviarse a los ciudadanos– en el orden del día. "La directiva ha cumplido con el mandato del consejo vecinal y seguimos con el compromiso de informarle sobre los nuevos pasos o vicisitudes que se produzcan", apunta. "Si algo no nos convence, tomaremos decisiones", añade.

El gobierno municipal insiste en su empeño de que el Consorcio para el tratamiento de residuos no cobre al ciudadano la tasa por este servicio. La alternativa si no da marcha atrás, deja claro, será una compensación al vecino isleño por parte de la Administración local. "Compensaremos el pago de más con una bajada de la tasa de la basura ", detalla el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, sobre la fórmula que plantea el equipo de gobierno para evitar esta carga económica en última instancia. Así se lo expuso a los representantes vecinales en el consejo vecinal que se convocó el miércoles para tratar este asunto.

¿Con la tasa de la basura? Por ser el mismo padrón

El concejal de Gestión Presupuestaria y Tributaria, Conrado Rodríguez, argumenta por qué el gobierno señala a la tasa de la basura para compensar a los ciudadanos, en el caso de no conseguir parar la tasa consorcial. "Para la tasa consorcial el Servicio de Provincial de Recaudación utiliza el padrón de contribuyentes de la basura", apunta. "No tendría sentido plantear una rebaja del IBI, cuando no es el mismo padrón. Alguien que pague el IBI no tiene por qué haber abonado también la tasa consorcial", abunda. De cualquier manera el equipo de gobierno espera no tener que llegar a esta situación, a tener que rebajar la tasa de la basura, y que el Consorcio entre en razón: "Económicamente es más rentable para el Consorcio, que puede encontrarse que haya un porcentaje bajo de pago voluntario, mientras que el Ayuntamiento pagará todo y más pronto, seguro".