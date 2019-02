El gobierno reclama a la Junta celeridad con los planes de empleo

El Ayuntamiento demandó ayer al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía celeridad en la puesta en marcha de los planes de empleo que están comprometidos con San Fernando y que beneficiarán a 327 personas en situación de desempleo.

Así lo pidió el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que hizo especial hincapié en que se trata de un mero trámite administrativo que espera el Ayuntamiento para poder iniciar todo el proceso de selección de los planes de empleo ya que dicho programa y su aportación económica –3,01 millones– fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno en el pasado mes de enero. No obstante, la resolución de dicho acuerdo, sin la que no se puede iniciar el proceso, no se ha remitido todavía al Ayuntamiento.

Desde el Servicio Andaluz de Empleo se proponen tres candidatos por perfil, así que el Ayuntamiento tiene que entrevistar a la friolera de un millar de personas, un proceso largo y complicado que requiere de tiempo, recordó Rodríguez al lamentar el retraso.