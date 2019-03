El gobierno plantea la iluminación del Ayuntamiento para Semana Santa

No está cerrado aún, pero el equipo de gobierno está tratando con la empresa que ejecuta la rehabilitación del Ayuntamiento la posibilidad de iluminar la fachada principal para Semana Santa. Podría decirse que se trata de un anticipo de los planes municipales para realzar a través del componente lumínico la monumentalidad del inmueble una vez esté terminada la actuación y la Casa Consistorial abierta. Sin embargo, el sistema de alumbrado no tendría nada que ver para esta ocasión. "La idea es ofrecer la mejor imagen que ahora mismo es posible", explica la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez.

La iluminación del edificio forma parte de las medidas que el Ayuntamiento quiere aplicar de cara a la Semana Santa, cuando se engalanan zonas y elementos urbanos para mostrar una estética cuidada acorde con la solemnidad de la cita. En el entorno del Consistorio, precisamente, se concentran algunas de las ideas para mejorar esa imagen, a la vez que dar facilidad a los ciudadanos, que en esas fechas se lanzan a las calles. "Se ha desmontado ya la caseta de obra, por lo que en esa esquina del edificio se hará un chaflán en la valla para favorecer el tránsito y la aglomeración de personas", explica Márquez.

El retranqueo también se hará en el lateral de la calle Hermanos Laulhé. "No se puede retirar completamente para que no haya desperfectos mientras no se recibe la obra de manos de la constructora", matiza la responsable de Urbanismo. También se estudia qué hacer con la valla de la fachada principal para mejorar el aspecto de la zona.

Junto a estos temas, el equipo de gobierno también ha gestionado con la empresa la posibilidad de iluminar en Semana Santa la cara principal del Ayuntamiento. "Tenemos contratos la luz de obra, pero hace falta hacer pruebas para ver si es posible, por ejemplo, dejar la iluminación toda la noche", expone la concejala socialista sobre los pasos dados hasta ahora. Para ello se colocarían focos que proyectarían su haz hacia arriba. "Otro cosa será la iluminación monumental, ornamental", deja claro. En ese caso las luces se colocarían en los edificios de la Plaza del Rey. "Se ha hecho un estudio para ver qué tipo de luminarias sería necesario", expone.