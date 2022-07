El fraccionamiento de contrato para el pintado de las farolas llega a los Juzgados de San Fernando

El fraccionamiento del contrato municipal para el repintado de 600 farolas que fue objeto de varios reparos de Intervención en los plenos de septiembre y noviembre de 2021 -y cuyo importe ronda los 163.000 euros- ha llegado finalmente a los Juzgados a partir de la denuncia que la formación política Plataforma 3R trasladó en estas mismas fechas a la Fiscalía Provincial de Cádiz y una vez que se han completado las diligencias de investigación previas llevadas a cabo durante los últimos meses por la Policía Judicial.

El pasado 5 de junio, la Fiscalía notificó a la citada agrupación -que carece de representación en el Ayuntamiento isleño y que tampoco se presentó a las elecciones municipales de 2019- que había presentado una denuncia al respecto ante el Juzgado decano de San Fernando para que, por el turno de reparto que corresponda, se proceda a la incoación del procedimiento correspondiente para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

La formación política ha aludido a un auto "demoledor" de la Fiscalía que sin embargo no ha dado a conocer pero en el que, expone, "se considera inicialmente responsable penalmente" a 5 concejales del gobierno municipal y a 2 funcionarios, ambos jefes de servicio en relación a estos contratos que se reparten entre los años 2019 y 2021.

Se trata del segundo caso que en pocos meses llega a los Juzgados a través de la Fiscalía y a raíz de una denuncia presentada por Plataforma 3R. No obstante, el primero de ellos -las sonadas obras de la casa particular de la concejala Claudia Márquez- quedó archivado prácticamente de inmediato al no hallarse indicio alguno de posible delito.