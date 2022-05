El Juzgado archiva la causa contra la concejala Claudia Márquez y descarta indicios de delito en las obras de su casa

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Fernando ha archivado de manera clara y tajante las diligencias abiertas contra la ex concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, al considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción penal alguna.

De hecho, en la resolución judicial se destaca que "ante las conclusiones que han dado fruto de la investigación llevada a cabo por la Policía Judicial no puede hablarse de indicios de comisión de delito alguno", por lo que se archiva la causa abierta el mes pasado.

La apertura de diligencias a petición de la Fiscalía se llevó a cabo a raíz de la denuncia presentada por la formación política Plataforma 3R. Hace unas semanas, el PP anunció también que se personaría en la causa.

El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, acompañado de la propia edil Claudia Márquez han dado a conocer el auto judicial este jueves al tiempo al tiempo que han recriminado a los principales partidos de la oposición -PP y AxSí- la "campaña de acoso" que habían llevado a cabo contra la concejala socialista, "hablando incluso de la comisión de delitos" y entrando a degüello en el ámbito personal, aludiendo directamente a familiares de la edil y mostrando imágenes de su vivienda privada, sin importarle las consecuencias. Sin embargo, ha insistido, no ha nada, "no hay caso Claudia Márquez.

Márquez, en este sentido, ha mostrado su satisfacción ante una resolución judicial "que tenía que llegar" aunque no ha ocultado que todo este asunto le ha afectado seriamente, tanto a ella como a su familia. "Me he sentido como un saco de boxeo al que golpeaban sin parar", ha afirmado.

De hecho, ha brindado a los portavoces de PP y de AxSí, José Loaiza y Fran Romero, la oportunidad de pedir disculpas públicamente tras las "barbaridades" que han lanzado contra su persona.

La edil ha dejado incluso la puerta abierta a su posible regreso al área de Desarrollo Urbano, si bien todavía tiene pendiente de resolver el recurso presentado contra el último de los informes técnicos relacionado con las obras de su casa.