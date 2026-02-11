La Feria del Carmen y de la Sal 2026 volverá a celebrarse en el parque Almirante Laulhé en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha confirmado lo que todo el mundo se esperaba. La Feria del Carmen y la Sal volverá a celebrarse en el parque Almirante Laulhé y que el regreso -¿anhelado por todos?- a La Magdalena tendrá que esperar por lo menos un año más.

A nadie le pilla por sorpresa el anuncio, aunque el equipo de gobierno se ha justificado en los retrasos que acumula la obra a consecuencia de los sucesivos temporales.

Lo cierto es que ya el año pasado se advertía de lo díficil que resultaba plantearse ese regreso de la fiesta a La Magdalena únicamente atendiendo al plazo de 12 meses de la obra, que se retomó en junio de 2025. Cumpliéndose a rajatabla los tiempos -incluso sin que se dieran retrasos- los trabajos del parque metropolitano tendrían que terminar a principios de julio de 2026, lo que brindaba un margen de tiempo imposible para afrontar los preparativos de una nueva Feria allí. Y a ello, evidentemente, se le suman ahora también los inconvenientes propios que acarrea toda obra y, cómo no, también los obligados retrasos que han ocasionado las persistentes lluvias, que en estos días han convertido en un lodazal el gigantesco solar de La Magdalena.

Aún así, desde el gobierno municipal se insistió en dejar abierta la posibilidad de ese regreso de la Feria a su ubicación anterior. Incluso se aseguró que ya había empezado a trabajar en esa 'nueva' Feria, a la que iba a exportar el modelo "de éxito" que se había alcanzado en el Parque con la intención de revalidar un formato que tan buen resultado está dando. Y hasta se habló de recepciones parciales para facilitar esa vuelta de las fiestas al emplazamiento de La Magdalena.

Ante la licitación del contrato para la iluminación de las fiestas, donde se especifica ya la ubicación, el Ayuntamiento isleño ha lanzado este miércoles un comunicado confimando que la Feria del Carmen y de la Sal en su edición de 2026 no podrá celebrarse en La Magdalena, así que por quinto año consecutivo los festejos se desarrollarán en el céntrico parque Almirante Laulhé.

La confirmación de que la Feria seguirá en el Parque significa también que, después de cinco años con la fiesta en una ubicación provisional, Cavada llegará a las elecciones municipales de 2027 sin haber logrado que se materialice el anunciado regreso a La Magdalena.

Por otro lado, el anuncio realizado por el gobierno municipal constata también la existencia de retrasos en las obras a causa de la sucesión de temporales, con lo que la fecha de terminación de los trabajos del nuevo parque metropolitano queda también en el aire.

Vídeo: Comienza la Feria del Carmen y de la Sal 2023 en San Fernando

En su comunicado, el gobierno local incide que ha trabajado en los dos posibles escenarios para la organización de la Feria: el recinto de La Magdalena y el Parque, "condicionando la decisión final a la evolución de las obras".

Asegura "que contractualmente, por los términos del contrato de la obra, hubiera sido posible celebrar la Feria en La Magdalena aun sin estar completamente finalizadas las obras". Sin embargo, "las condiciones climatológicas han provocado importantes retrasos en la ejecución de los trabajos".

"La acumulación de agua en la zona ha afectado al desarrollo de la actuación y, especialmente, a la plantación del arbolado, prevista para los meses de otoño. Esto implica que el recinto no contaría con la vegetación ni con los árboles en la fecha de celebración de la Feria", expone.

Feria del Carmen y de la Sal en el Parque de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El Ayuntamiento considera que celebrar la primera Feria en La Magdalena "sin arbolado y sin el entorno verde previsto supondría una imagen deslucida de un recinto llamado a convertirse en uno de los mejores de Andalucía". Por ello, defiende, "se ha optado por priorizar la calidad del evento y mantener en 2026 la Feria en el Parque, garantizando así un modelo plenamente consolidado y atractivo".

"La Feria del Parque Almirante Laulhé se ha afianzado en los últimos años tanto en asistencia de público como en participación en las casetas y feriantes. De hecho, actualmente existe una elevada demanda para la instalación de casetas y atracciones, algo que no ocurría anteriormente. El recinto ha ido mejorando edición tras edición, consolidando un modelo ferial que servirá de referencia para el futuro traslado definitivo a La Magdalena", continúa.

Por otro lado, la Feria de 2026 en el Parque "permitirá seguir fortaleciendo el modelo actual, incorporando mejoras organizativas y de servicios que han ido consolidándose en los últimos años". El recinto -reitera- cuenta con infraestructuras adaptadas, buena accesibilidad y una distribución que ha demostrado funcionar de manera eficaz tanto para el público como para los profesionales del sector.

¿Última en el Parque Laulhé?

El gobierno municipal reitera que la Feria de 2026 "será la última que se celebre en el Parque". Esta edición tendrá además un carácter especial, ya que estará dedicada a Camarón de la Isla, dentro del Año Camarón. Será, por tanto, una Feria conmemorativa y una feria de despedida del actual recinto, en la que se impulsarán distintas acciones para poner en valor el regreso temporal a este espacio histórico y su papel en la historia festiva de la ciudad.

La dedicación de esta edición al Año Camarón aportará, además, un componente cultural y simbólico de gran relevancia. "La programación incluirá iniciativas especiales vinculadas a la figura universal de Camarón de la Isla, reforzando el carácter identitario de la Feria y proyectando la imagen de San Fernando como ciudad cultural y referente del flamenco", anuncia.

El Ayuntamiento, dice en una nota, "ya tenía todo planteado y pensado para la futura Feria", así que ahora "continuará avanzando en su planificación ahora incluso con mucho más tiempo".

En los próximos meses -explica- se irán presentando públicamente los detalles del proyecto, incluyendo el diseño de las casetas para que feriantes y caseteros puedan conocer con antelación cómo será su implantación, la futura portada especial para nuestra ciudad —concebida como un elemento icónico y emblemático de la historia de San Fernando—, así como el modelo de iluminación con pórticos y estructuras singulares que aportarán identidad y calidad al recinto.

Asimismo, se dará a conocer el sistema integral de energía, decoración y funcionamiento del nuevo espacio, diseñado para ofrecer una feria moderna, eficiente y atractiva. El objetivo es que la Feria de 2027, ya en La Magdalena, marque un antes y un después y consolide a San Fernando como referente ferial en Andalucía.

En definitiva, "2026 estará dedicada al Año Camarón, una edición especial de despedida, mientras la ciudad se prepara para estrenar en 2027 el nuevo recinto ferial de La Magdalena, concebido para aspirar a situarse entre los mejores de Andalucía".