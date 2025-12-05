75 aniversario de Camarón en San Fernando: "Comienza el Año de la Leyenda"

75 años hubiese cumplido este 5 de diciembre Camarón de la Isla. Y, precisamente, esa fecha redonda que conmemora el nacimiento del cantaor más grande de todos los tiempos ha sido la percha perfecta para anunciar desde San Fernando -y desde el museo consagrado a la leyenda- la puesta en marcha del Año Camarón, una ambiciosa propuesta que une a Universal Music, GTS Live y Westin Mayer, junto a la familia del emblemático artista y el Ayuntamiento isleño, para recordar que José Monje Cruz está más vivo que nunca.

Ese "Año de la Leyenda", del que este viernes se han dado las claves, incluirá conciertos, homenajes musicales, mesas redondas, conferencias, encuentros con jóvenes artistas, talleres flamencos, exposiciones... Y también los Premios Camarón, iniciativa que desde el Ayuntamiento de San Fernando lleva años trabajándose y que celebrará su primera edición en la jornada del 2 de julio -en la que La Isla recuerda cada año la muerte del cantaor- con una gala por todo lo alto en el Real Teatro de las Cortes.

Estos Premios Camarón contarán con cuatro categorías: cante, guitarra, baile e innovación e irán destinados a reconocer "no solo a los grandes maestros del flamenco, sino también a las nuevas generaciones".

Y a los premios -ya en la jornada del 3 de julio- seguirá un nuevo concierto de homenaje, tal y como se lleva años haciendo en la localidad.

El broche final de esta intensa programación camaroniana que se prepara para 2026 llegará el 1 de diciembre con un espectáculo en el Movistar Arena Madrid, "una producción de gran formato que reunirá a artistas de primer nivel en un homenaje único a Camarón de la Isla".

La presentación de este particular Año Camarón ha tenido lugar este viernes en San Fernando en un acto en el que han participado la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; Mariruz Laguna, directora de GTS Live; Alicia Arauzo, directora de Universal Music; Antonio Luna, responsable de Westin Mayer; y Dolores Montoya 'Chispa', viuda de Camarón.

Más allá de informar, la rueda de prensa ha tenido la vocación de ser "el punto de partida de un año irrepetible" en el que, una vez más, la voz de Camarón y el alma de su cante volverán a resonar con mucha fuerza.

Por parte de Universal Music, los actos previstos para los próximos mese incluyen la reedición de Camarón de la Isla-Integral, la caja recopilatoria con la edición completa y remasterizada de todos los trabajos discográficos del artista, que se publicó en 1999. Y también "reediciones especiales en diferentes formatos" que incluirán no solo el vinilo sino también el casete, "un formato que hoy día se está poniendo muy de moda y que fue muy importante en la época de Camarón", como ha explicado la responsable de la discográfica. Y todo, además, vendrá acompañando por una gran apuesta del merchandising camaronero.

La compañía trabaja también en "sacar del cajón" material de grabación inédito para ponerlo a disposición de sus seguidores, como ha ocurrido con la grabación recuperada del concierto de San Mateo en Oviedo "que tuvimos el cuidado de remasterizar en Nueva York". Todo, siempre, "tratándolo con el respeto que merece".

Uno de los hitos que se recordarán durante este año será la grabación en Abbey Road Studios de parte del álbum Soy Gitano, con la participación de la Royal Philharmonic Orchestra y la London Symphony Orchestra. "Un momento único que sitúa a Camarón en la historia de la música universal", dice la compñía.

"No hay mejor representante del flamenco a nivel mundial que Camarón", ha reconocido Cavada, que ha hablado del comienzo de "un año completamente dedicado a él". "Nos sentimos orgullosos de Camarón y de todo lo que representa", ha afirmado al hablar de la "ilusión" que supone encarar un año repleto de música y actividades culturales en torno al flamenco y al cantaor isleño.

La alcaldesa, de hecho, ha animado a otras administraciones -Junta de Andalucía, Gobierno de España y Diputación Provincial de Cádiz- a sumarse a este Año Camarón "en el que San Fernando volverá a dar un salto".