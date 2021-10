La familia de un usuario de ambulancia de San Fernando critica la tardanza del servicio

Francisco tiene 85 años y es una persona dependiente. Es la consecuencia de su dolencia coronaria pulmonar, que le obliga incluso a necesitar de una máquina de oxígeno para respirar. Su movilidad, aunque anda, es muy reducida y para sus desplazamientos usa una silla de ruedas. Para sus visitas al hospital el médico de familia programa un servicio de ambulancia. Puntual en la idea, sin embargo, en el último paso por consulta de Medicina Interna por San Carlos la demora en la recogida resultó "excesiva", lo que ha provocado la indignación de su familia.

"Fue casi hora y media de espera, una personas con circunstancias tan especiales. No tenía la medicación, no había comido y encima la batería de la máquina de oxígeno solo tiene autonomía de una hora y tuvimos que estar buscando enchufes por el hospital para conectarla porque mi padre es oxígeno dependiente", explica Montse, su hija que ha presentado dos reclamaciones en el centro de salud Rodríguez Arias, una a su nombre y otra a nombre de su madre. "Mi padre lo sufre, no hay derecho a esto", insiste.

El miércoles 29 de septiembre la ambulancia recogió a Francisco en su domicilio y lo trasladó al Hospital de San Carlos donde tenía consulta a las 13.20 horas. Al despacho médico entró en torno a las 14.15 horas y salió poco antes de las 14.45 horas, hora en la que su hija realiza la llamada para avisar de que ya pueden ir a buscarlo para retornar a su casa. "La vuelta siempre es más arbitraria porque ya depende de cuánto se prolongue la consulta, de si entras más tarde de lo marcado, por eso no se cierra al contrario que la ida que el médico de familia la programa", detalla Montse. No es la primera vez que la vuelta se demora más de la cuenta, aunque esta es la primera vez que el malestar por la situación le ha llevado a presentar la queja.

En concreto, no fue hasta las 16.15 horas, una hora y media más tarde de la primera llamada cuando Francisco es recogido por la ambulancia y llega a casa. "El bedel de la puerta al ver que no venía la ambulancia y yo no paraba de asomarme también llamó como a las tres y diez y le dijeron tardaría unos 25 minutos porque tenían que desplazar a otro paciente hasta San Carlos. A mí me habían dicho que era el cambio de turno y podía tardar", apunta esta mujer, que critica que estas circunstancias no se tengan en cuenta atendiendo además al tipo de pacientes que se asisten con este servicio.

"Mi padre no va al médico por gusto. Estaba sin medicación, con la preocupación de que la autonomía de la batería de la máquina de oxígeno se acababa, buscando enchufes por el hospital. Nos metimos en la cafetería. Mientras te mueves vas coincidiendo con más personas por las instalaciones y en la situación de covid que estamos con la afección de mi padre no es lo mejor", sostiene.

Por eso, decidió poner un par de días después –no lo hizo en San Carlos porque a esas horas no había posibilidad en el momento– reclamación. Acudió para ello al centro de salud Rodríguez Arias. Desde la Delegación Territorial de Salud piden disculpas a este usuario. Además, recalcan que este tipo de servicios tienen hora de entrada definida pero no hora de salida. Junto a que, en su caso, no se pudo programar con antelación la vuelta a domicilio, algo que se pone en conocimiento en el momento, el servicio continuó en la jornada realizando múltiples traslados de pacientes vulnerables. Así, aclaran, el primer vehículo que quedó disponible atendió a este usuario para su desplazamiento de vuelta a casa. Según los datos que maneja Salud, durante el primer semestre de este año se han completado 33.268 traslados en transporte sanitario y las incidencias son puntuales.

Montse, la hija del afectado, considera necesario que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dé "una solución a esto", en referencia concreta a las razones de la demora que denuncia: "Si hay un cambio de turno debe haber un retén que cubra ese intervalo. Entiendo que debería haber un coordinador que controle qué pacientes se han trasladado al hospital y no se ha completado el servicio de vuelta. Que llame y compruebe qué ocurre con esas personas. Incluso que haga un triaje y dé prioridad a unos pacientes frente a otros por sus condiciones de salud". Señala que este tipo de demoras en los regresos a casa son habituales, y que incluso se da en pacientes que reciben el alta del hospital un viernes y que se llevan horas esperando el transporte. No es la primera vez que algunos ciudadanos se quejan de la tardanza de las ambulancias para el regreso de los usuarios a casa o a residencias, que lleva a horas de espera.