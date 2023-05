Los empresarios de Fadricas exigen la limpieza de Fadricas II ante el riesgo de incendios

La comunidad de propietarios de Fadricas exige la limpieza del polígono de Fadricas II ante el riesgo de incendio que existe. La gerencia reacciona tras el fuego originado este miércoles en una de las parcelas de esta superficie empresarial que obligó a la intervención de Bomberos. Así ha presentado una instancia en la que reclaman "la limpieza integral y urgente de las parcelas de Fadricas II, tanto de titularidad municipal como de titularidad privada".

"El Ayuntamiento debe dar ejemplo con la limpieza de sus parcelas y no lo hace. No cumple con la normativa. Así no vamos a ningún lado", se queja el gerente de Fadricas, José Ramón Arrocha, que fue testigo de las labores de extinción de las llamas de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en el incendio "que amenazó a la gasolinera Plenoil y ocasionó importantes daños materiales en la campa de Ezentis (Abengoa)". En ese sentido, agradece la pronta y eficaz intervención de Bomberos y Policía Local.

Este tipo de sucesos siempre pone en alerta a los empresarios de Fadricas I, colindante, por una posible propagación hacia sus negocios, pero también "a las viviendas de las zonas residenciales próximas". Por eso, cada año con la llegada de las altas temperaturas registran en el Ayuntamiento una petición para que desde la Administración local se aborde la limpieza de las parcelas del polígono y en concreto el desbroce de la maleza que crece sin control.

A eso se añaden los residuos que se acumulan en este terreno vertidos de manera incontrolada, de los que se han quejado en numerosas ocasiones. Escombros, basura de distinto material -latas, plásticos, papeles-, cristales o restos de mobiliario del hogar se arrojan o se acumulan en estos suelos, lo que despierta las quejas especialmente de los vecinos de Fadricas I, que hablan de "estado de abandono", de las que se han hecho eco también las formaciones políticas.

"Todos los años lo pedimos y el Ayuntamiento hace solo una limpieza perimetral que no es suficiente, no sirve para nada", advierte Arrocha. Este año con la sequía y las altas temperaturas tan tempranas en la primavera las posibilidades de incendio son mayores, por lo que resulta necesario actuar para prevenir.

La comunidad de propietarios se muestra preocupada además por la proliferación de gasolineras en el suelo industrial de Fadricas I, ya que "en la calle Ferrocarril, desde el puente de la Casería hasta la estación de Renfe, hay 5 gasolineras, una en la calle Remachadores y una en la calle Carpinteros, lo que hacen un total de 7 gasolineras en un radio inferior a 500 metros". "Supone una gigantesco depósito de miles de litros de carburantes, que, en el peor de los casos, podría ocasionar un incendio de unas dimensiones incalculable", finaliza.