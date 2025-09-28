Eliminar la zona azul en San Fernando después de 20 años: ¿ha dejado de tener sentido?

El Ayuntamiento de San Fernando quiere eliminar la zona azul de pago después de casi 20 años en marcha. La alcaldesa, Patricia Cavada, sorprendió a todos en el Pleno del pasado viernes con este anuncio, que hizo tras debatirse –y rechazarse– una moción de los populares sobre la ORA, la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos.

Es la voluntad del gobierno municipal –aclaró a continuación– pero la decisión definitiva se supedita en realidad a lo que digan los colectivos de comerciantes y hosteleros de la localidad, con los que se reunirá próximamente. Si ellos se oponen, se mantendrán estos estacionamientos de pago o –sería otra posibilidad– se revisaría dicha zona azul para poner en práctica una nueva versión más limitada y centrada en las zonas comerciales. Porque lo que menos quiere el gobierno municipal es afectar con esta decisión al comercio histórico y abrir un nuevo frente en un sector inmerso ya en mil batallas por su supervivencia. La cuestión, sin embargo, es si la zona azul de San Fernando, tal y como se plantea en la actualidad, supone realmente un beneficio para el sector.

Cavada lo dijo claro en la sesión.El sistema ha dejado de tener sentido. Y más aún cuando se ponga en marcha la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la localidad. La actuaciones emprendidas desde el Ayuntamiento isleño tienden a reducir la presencia de vehículos en el centro urbano y a facilitar los desplazamientos a pie desde diferentes bolsas de aparcamiento repartidas por el perímetro. Es eso que se llama 'La ciudad de los 15 minutos'.

Así que si hace 20 años se plantaba un sistema de estacionamientos de pago que favoreciera la rotación de vehículos para favorecer la actividad económica en el casco urbano, ahora el concepto es otro completamente distinto. A lo que se tiende es a que el ciudadano pasee libre y cómodamente por las calles de un centro en el que la presencia de coches se haya reducido al mínimo una vez que haya dejado estacionado su vehículo en una de las bolsas cercanas, lo que también favorece al comercio y a la hostelería.

Una de las señales que indica la zona azul de pago en San Fernando, en una imagen de archivo / Román Ríos

A nadie se le escapa además que la eliminación de la zona azul se ha anunciado apenas unos días después de la gratuidad del transporte público urbano, que se incluirá en los próximos presupuestos municipales para su puesta en marcha en 2026. Y en la misma sesión incluso en la que el Ayuntamiento daba luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Las tres medidas están relacionadas con esa política de movilidad que desde el gobierno municipal se quiere implantar pero que tiene ya el grueso del trabajo hecho gracias a la peatonalización de la calle Real que se hizo con el tranvía. Huelga decir, por otro lado, que la mayoría de los ciudadanos, hartos de rascarse el bolsillo, han aplaudido tanto la eliminación del aparcamiento de pago como el autobús gratuito.

La zona azul se puso en marcha en La Isla el 20 de enero de 2006. En tan solo unos meses se cumplirán ya 20 años. El contrato, de hecho, sigue siendo el mismo de entonces y acumula ya cinco prórrogas, como recordaba el PP al hilo de la moción que debatió en el Pleno el pasado viernes. Se han aprobado prórrogas de dos años en 2015, 2017 y 2019 por periodos de dos años; en 2021, otra de diez meses para compensar la paralización del servicio durante la pandemia; y en 2022, un más por dos años adicionales, hasta octubre de 2024. Posteriormente, en diciembre de 2024, el gobierno local anunció otra extensión del contrato, alcanzando el límite legal de prórrogas, que expira a finales de 2025. De ahí que ahora se plantee también el futuro de este sistema.

La zona azul, no obstante, arrastra desde casi el principio un problema ya que las 630 plazas de pago que se habilitaron en 2006 se repartían por las diferentes calles del centro y, especialmente, en el tramo de la calle Real comprendido entre Capitanía y la Alameda. Sin embargo, tan solo dos años después, en 2008, se iniciaron las obras para la peatonalización de la calle Real que implicaba el proyecto del tranvía, con lo que hubo que compensar la pérdida de esas plazas con otras, en otras calles, que ya no eran tan céntricas ni tan comerciales.