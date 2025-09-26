Cavada anuncia en el Pleno la eliminación de la zona azul en San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha anunciado durante la celebración del Pleno la eliminación de la zona azul de pago en la localidad.

La regidora isleña ha dado a conocer los planes del gobierno municipal tras debatirse una moción del grupo popular en la que se pedía la redacción de una nueva ordenanza reguladora de la ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamientos), propuesta que ha sido rechazada en la sesión por la mayoría de los votos de los socialistas.

Cavada, al terminar el turno de intervenciones y las correspondientes votaciones, ha tomado la palabra para aclarar el sentido del voto de los socialistas y ha anunciado que la "voluntad" del gobierno pasa, no por rebajar o revisar las tarifas de la zona azul con la redacción de una nueva ordenanza, sino por eliminarla en su totalidad en la ciudad.

"Estamos apostando por una movilidad en la que sacamos los coches del centro y los llevamos a los aparcamientos que están en todo el contorno de nuestra ciudad, que además es cómoda y fácil y accesible desde esas zonas al centro de la ciudad", ha explicado la alcaldesa al aludir al concepto de 'La ciudad de los 15 minutos'.

"En cualquier caso -ha matizado- somos conscientes también de que las medidas de zona azul afectan o pueden ser decisivas en relación con el tejido comercial o empresarial de esta ciudad. Por eso es una cuestión que vamos a debatir precisamente con ellos de manera inminente. Vamos a trasladar la propuesta, vamos a hablar y vamos a reflexionar con las entidades de comerciantes y hosteleros de nuestra ciudad para ver en qué medida están conformes con que se elimine la zona azul de esta ciudad"

La regidora ha reconocido que dicho sistema de pago ha ido perdiendo sentido "con las redes de aparcamiento que tenemos" y ha insistido en una eliminación de dicha zona azul "ya sea total o parcialmente".

"Es lo que el gobierno de esta ciudad tiene en mente y por ese motivo hoy le votamos que no a una ordenanza que busca una rebaja parcial, porque lo que estamos barajando es la eliminación de la zona azul, pero que siempre se hará de acuerdo también con la visión que tengan los comerciantes de esta ciudad", ha afirmado antes de que la sesión siguiera adelante con otros puntos.