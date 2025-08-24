La Isla de los 15 minutos

San Fernando está cambiando. Es innegable el esfuerzo y el trabajo del equipo de gobierno de lidera Patricia Cavada para que el peatón vaya ganando terreno en la ciudad y para que La Isla avance hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Ya en 2023, durante su toma de posesión como alcaldesa, Cavada adelantaba a los isleños que tendrían que irse acostumbrándose a conceptos como la ‘ciudad de los 15 minutos’.

Básicamente, dicho concepto, acuñado por el urbanista Carlos Moreno, propone ciudades en las que los vecinos tengan al alcance de un paseo de no más de un cuarto de hora a pie o en bicicleta todo aquello que sea necesario para mantener una buena calidad de vida.

Para hacer de San Fernando un lugar más sostenible y agradable de pasear, el equipo de gobierno ha ido apostando de manera muy clara por una serie de iniciativas que caminan hacia esta transformación.

Estado actual de las obras de la segunda fase del desdoble de la avenida Pery Junquera. / Antonio Zambonino

Vías estructurantes

El pasado 21 de julio comenzaban las obras de la segunda fase del desdoble de la avenida Pery Junquera. Durante el inicio de los trabajos la alcaldesa explicaba que el Ayuntamiento insistía en “un modelo de ciudad que prioriza vías estructurantes como Cayetano Roldán, Ronda del Estero, la avenida Constitución y, por supuesto, Pery Junquera”.

Dichas vías estructurantes, detallaba la regidora, tienen como objeto canalizar el mayor volumen posible de tráfico (vehículos particulares, transporte público y ciclistas) para ganar, desde la apuesta por una movilidad sostenible, terreno para el peatón y liberar espacios interiores para la ciudadanía. “Lo que buscamos no es solo una ciudad con mejores infraestructuras, sino una ciudad pensada para las personas”, finaliza Cavada.

Respecto a Pery Junquera las actuales obras le permitirán dotar de cuatro carriles al tramo de la avenida comprendido entre Al Ándalus -junto al IES Las Salinas- y Rafael Alberti -en las inmediaciones del puente de acceso a Bahía Sur y a la altura de la calle Maldonado-. Actualmente, este tramo cuenta con tan sólo dos carriles.

Aún quedan por delante nueve meses de obras, que desarrolla la empresa Martín Casillas SLU por importe de 1.734.696,69 euros.

Esta segunda etapa llega ocho años después de que se hiciera realidad la primera fase de este desdoble, con la que se amplió a cuatro los carriles del tramo de Pery Junquera que discurre entre la rotonda de la fuente de la Comunicación (Tusquets) y la confluencia de la avenida Al Ándalus.

La segunda fase de Pery Junquera además servirá para optimizar los espacios para aparcamiento. Sin ir más lejos, en la zona de Rafael Alberti se ampliará la bolsa para superar las 200 plazas.

Cavada, presidiendo la inauguración del aparcamiento de Manuel de Falla. / Antonio Zambonino

Aparcamientos tácticos

Otro eje fundamental en este nuevo modelo de ciudad son los modernos aparcamientos tácticos, de los que ya hay tres operativos y que en la actualidad suman más de 400 plazas gratuitas.

La última de estas superficicies en entrar en funcionamiento fue la situada en la Ronda del Estero, a la altura de Manuel de Falla, que se inauguró el pasado 7 de marzo.

Se trata de un equipamiento que ocupa una superficie de más de 7.500 metros cuadrados y que suma 160 plazas de aparcamiento gratuitas, de las que una docena cuentan con puntos de carga eléctricos y seis están reservadas a personas con movilidad reducida. Además, cuenta con capacidad para el estacionamiento de 23 motocicletas y nueve bicicletas. En este aparcamiento se invirtieron 1,6 millones de euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Poco antes, en febrero, también se abrió al uso el aparcamiento táctico de la avenida Rafael Alberti, junto al parque del Barrero y la rotonda de Hornos Púnicos. Este equipamiento ocupa 7.043 metros cuadrados y cuenta con 109 plazas, de las que tres están reservadas para personas con movilidad reducida y seis disponen de plazas con puntos de carga eléctricos. Además hay 25 plazas para motocicletas y otras 50 para bicicletas o patines, además de una zona de carga y descarga de 40 metros. La inversión necesaria para construir este estacionamiento táctico fue de 1.093.684,54 euros, también procedentes de fondos europeos.

El primero de estos aparcamientos, que estableció el modelo a seguir, fue el situado en la avenida San Juan Bosco junto a la Jefatura de la Policía Local. Este equipamiento abrió a la ciudadanía en mayo de 2023 y ocupa la parcela municipal de 5.000 metros cuadrados en la que se encontraban las naves del Instituto de Promoción de la Ciudad de la Isla (Impi). En este caso, dispone de 116 plazas de aparcamiento, de las que cuatro están reservadas para personas con movilidad reducida y otras cuatro cuentan con puntos de carga eléctricos. La inversión para construir este aparcamiento fue 554.086 euros, procedentes, de igual modo, de fondos europeos.

El Ayuntamiento ya prevé ejecutar proyectos similares con fondos europeos en otros tres puntos: en la calle Montigny (en la confluencia con Profesor José Aumente), en la avenida Andalucía (La Ardila) y junto al parque del Barrero (en la parte que da a la calle Concejal Andrés Ruiz Pizones). La meta es descongestionar de coches la ciudad.

Durante la inauguración del equipamiento de Ronda del Estero, la alcaldesa recordaba que cada uno de estos aparcamientos tácticos está a unos 500 metros de puntos estratégicos de la ciudad, lo que se traduce en un paseo de unos cinco minutos.

“Con aparcamientos de calidad, bien situados y gratuitos, que permitan desplazarte de una esquina a la otra de la ciudad en 15 minutos, la invitación a dejar el coche y pasear se convierte en un estándar de uso y de calidad urbana”, subrayaba entonces Cavada.

El casco histórico isleño, protagonista de la inminente implantación de la ZBE. / Antonio Zambonino

Zona de Bajas Emisiones

Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado la regulación formal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal como exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar estas áreas antes de final de año.

La Zona de Bajas Emisiones abarcará principalmente el centro urbano y las áreas incluidas en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich). Estas zonas estarán destinadas prioritariamente al uso por parte de residentes, mientras que el resto de vehículos circulará por las vías básicas perimetrales.

Esta medida fomentará que quienes accedan al centro lo hagan utilizando los aparcamientos tácticos, evitando el tráfico innecesario en el núcleo histórico. Lo cierto es que la semipeatonalización de la calle Real con motivo del tranvía adelantó buena parte del trabajo para la implantación de la ZBE.

Durante la fase inicial, correspondiente al primer año, se establecerá un régimen que permita la adaptación progresiva a la normativa. Entre las 8.00 y las 20.00 horas no se aplicarán restricciones de acceso para ningún tipo de vehículo. Sin embargo, entre las 20.00 y las 8.00 horas sí entrarán en vigor limitaciones orientadas a reducir de forma sostenida las emisiones. En este intervalo, tanto autobuses, vehículos de mercancías y taxis, como el resto de vehículos, únicamente podrán circular si cuentan con distintivo ambiental 0 emisiones, ECO o C, quedando prohibido el acceso a aquellos con distintivo B o sin distintivo.

En la siguiente fase, que se aplicará a partir del segundo año y se mantendrá hasta la revisión de la ZBE, se endurecerán los horarios de restricción. De 8:00 a 15:00 horas el acceso seguirá siendo libre para todos los vehículos, pero a partir de las 15.00 y hasta las 8.00 horas se aplicarán las limitaciones establecidas. Al igual que en la fase anterior, solo se permitirá la circulación de vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO o C, mientras que aquellos con distintivo B o sin distintivo tendrán prohibido el acceso, tanto si se trata de transporte público y de mercancías como del resto de vehículos privados.

El Ayuntamiento recalca que se ha mantenido un enfoque flexible para evitar medidas bruscas que pudiesen generar rechazo. Del mismo modo, el equipo de gobierno ha mantenido reuniones con las federaciones vecinales (Isla de León y Esteros), las asociaciones de comercio y hostelería y sectores como el del taxi para explicarles en detalle la nueva regulación vinculada a ZBE.

En definitiva, con iniciativas y apuestas como éstas, el gobierno local avanza con firmeza hacia una Isla en la que apetece pasear y más respetuosa con el medio ambiente, en la que el peatón afianza su conquista y en la que todo lo que importa y es necesario está a 15 minutos a pie.