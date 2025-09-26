A Pleno la ordenanza para implantar la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando: este viernes se afrontará su aprobación inicial

El gobierno municipal afrontará este viernes en el Pleno la aprobación inicial del proyecto de la ordenanza municipal para la creación y gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) junto a su documentación complementaria.

El trámite -primer paso en firme para la implantación de la ZBE en la localidad- se acomete tras superarse en las últimas semanas un primer periodo de exposición pública del proyecto, que responde a una obligación legal establecida en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que exige a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes la adopción de restricciones en sus cascos urbanos para reducir las emisiones de CO2.

La implantación de esta Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando, no obstante, no implicará transformaciones urbanísticas significativas en el espacio físico sobre el que se actúa, dado que dicha área fue objeto, hace aproximadamente una década, de un proceso amplio de peatonalización con el proyecto del tranvía; "una intervención que supuso un reordenación integral del entorno urbano, orientada a reducir la presencia del tráfico rodado y a favorecer la movilidad peatonal y activa, con la eliminación de barreras físicas, obstáculos en el tránsito y elementos que dificultaban el uso equitativo del espacio público".

Tal y como se especifica en el proyecto, "la implantación de la ZBE no introduce así cambios materiales adicionales, sino que actúa como una herramienta normativa de refuerzo, adaptando el espacio ya consolidado a las obligaciones legales en materia de calidad del aire y movilidad sostenible". "Su impacto social debe entenderse, por tanto, no como una ruptura, sino como una continuidad en el modelo urbano inclusivo, equitativo y accesible, favoreciendo la consolidación de una ciudad más habitable y saludable".

¿Qué zonas incluye la ZBE de San Fernando?

La ZBE abarca prácticamente todo el centro de San Fernando, un área de 44,7 hectáreas delimitada por las siguentes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.

Fases de implantación

Primera fase, en el primer año desde la implantación de la ZBE. Se contempla una franja horaria con restricciones de 20.00 a 8.00 horas. Se prohibirá el acceso a vehículos con distintivo B y sin distintivo, en el caso de autobuses, vehículos de mercancías y taxis. Al resto de vehículos se prohibirá el acceso en caso de vehículos con distintivo B y sin distintivo.

Segunda fas, a partir del segundo año de la implantación de la ZBE hasta su revisión. Se contempla una franja horaria con restricciones de 15.00 a 8.00 horas. Se prohibirá el acceso a vehículos con distintivo B y sin distintivo en el caso de autobuses, vehículos de mercancías y taxis. Al resto de vehículos se le prohibirá el acceso en caso de vehículos con distintivo B y sin distintivo.

El rechazo del PP y de colectivos como Agaden o Facua

El PP pidió la semana pasada la suspensión del proceso para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en San Fernando, al menos hasta que no se cumplan tres requisitos: que se apruebe la nueva ordenanza de movilidad, que se licite un nuevo contrato para gestionar la zona azul y que se resuelva el déficit de personal que arrastra la plantilla del Ayuntamiento isleño, ya que de lo contrario será imposible gestionar las autorizaciones, sanciones y reclamaciones que implica la ZBE.

Este planteamiento, que defendió su portavoz, María José de Alba, viene a resumir las alegaciones que la formación política ha presentado al proyecto de ZBE durante el periodo de exposición pública.

Además, los populares apuntan a cuestiones como la necesidad de inventariar las plazas de aparcamiento (tanto públicas como privadas) antes de poner en práctica las restricciones e insisten en la necesidad de dar facilidades al comercio, tales como consulta directa con los negocios, ventanas horarias garantizadas para carga y descarga, ampliación y señalización de plazas logísticas, rutas claras y un sistema digital de autorizaciones.

El proyecto de ZBE, no obstante, también ha suscitado las reticencias de otros cuatro colectivos –Agaden Ecologistas en Acción, Facua, la Asamblea Ciclista y La Zancada– que en sus alegaciones a la ordenanza advierten de que la propuesta es "poco restrictiva" y ofrece "una salida en falso al coche".

De hecho, con respecto a los aparcamientos tácticos impulsados por el Ayuntamiento muestran su rechazo y señalan que "vienen en definitiva a inducir la llegada de más coches a la ciudad". Además, apuntan, los objetivos principales de las ZBE –esto es, mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático– "no quedan cuantificados en el proyecto presentado”.

La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones es obligada para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, según lo dispuesto en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El Ayuntamiento recurrió a una consultora especializada para dar forma a la propuesta, que presentó en el pasado mes de agosto y que hasta esta semana ha estado en exposición pública.