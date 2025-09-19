El PP pide que se suspenda la implantación de la ZBE en San Fernando hasta que no haya una ordenanza de movilidad y un plan para los aparcamientos

El PP de San Fernando ha presentado alegaciones a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con un mensaje claro: "La ciudad necesita avanzar hacia un modelo más saludable, pero sin improvisaciones". La portavoz del grupo municipal, María José de Alba, advirtió que la propuesta de Patricia Cavada carece de planificación suficiente. "Recordemos que Patricia Cavada vendía en FITUR que contamos con el aire más puro y limpio de España. No entendemos entonces por qué la ZBE va a terminar suponiendo dividir en tres toda la ciudad con todas las consecuencias que esto conlleva para la ciudadanía y por si fuera poco, lo va a hacer corriendo y sin tener en cuenta ni aspectos importantes, ni sectores como el comercio o la hostelería que pueden verse afectados", afirmó la edil.

El PP sostiene que la ordenanza y la implantación de ZBE "no debería aprobarse" hasta culminar tres pasos previos. Primero, "contar con una Ordenanza de Movilidad actualizada, con diagnóstico realista y medidas específicas para el transporte público y la bicicleta". Segundo, "licitar un nuevo contrato de Zona Azul que garantice rotación y tarifas transparentes". Y tercero, "reforzar la plantilla municipal para asegurar que la administración pueda gestionar autorizaciones, sanciones y reclamaciones desde el primer día". "No se trata de frenar nada, sino de hacerlo bien a la primera", recalcó De Alba.

Por su parte la concejala Carmen Roa, apuntó que "la ZBE puede reforzar una movilidad moderna; no la sustituye. Pero no tiene sentido que tengamos un Plan de Movilidad que data del 2012 y que llevemos años clamando en el desierto y pidiendo que se apruebe una ordenanza de Movilidad que regule, por ejemplo, la circulación de patinetes eléctricos y otros vehículos. Es incoherente y no queremos parches. Primero ha de aprobarse el Plan de Movilidad y después que se haga lo restante".

El plan de los populares también apunta al aparcamiento como pieza clave de la transición. Reclama completar un inventario de toda la oferta pública y privada -incluido el aparcamiento del nuevo centro deportivo ubicado en la calle Colegio Naval Sacramento-, planificar bolsas disuasorias conectadas al tranvía y al bus y mejorar la señalización para evitar el tráfico de agitación en el centro.

Otro bloque del documento se centra en el comercio del perímetro afectado, donde el PP reclama medidas concretas: consulta directa con los negocios, ventanas horarias garantizadas para carga y descarga, ampliación y señalización de plazas logísticas, rutas claras y un sistema digital de autorizaciones. "Se trata de facilitar la operativa diaria y garantizar certidumbre a todos", defendió Roa.

En paralelo, el PP plantea un plan de recursos humanos y tecnológicos para la puesta en marcha de la ZBE. La propuesta incluye la ejecución de las Ofertas de Empleo Público e incorporar auxiliares administrativos, "si tenemos ya problemas por la falta de personal como ocurre por ejemplo con el que tramita plusvalías, exenciones de tributos… ¿cómo vamos a sobrecargar a ese mismo personal con todas las gestiones de la ZBE. Una ZBE moderna exige gestión solvente y medios suficientes desde el primer día de su implantación".

Para los populares, el debate sobre la ZBE no es ambiental, sino de gestión. En palabras de De Alba, "si se incorporan estas condiciones, ganamos todos: la ciudad es más amable, el comercio mantiene su actividad y los vecinos disponen de alternativas reales de movilidad".