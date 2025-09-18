El proyecto de ZBE en San Fernando ofrece "una salida en falso al coche", según Agaden, Facua, la Asamblea Ciclista y La Zancada

Agaden Ecologistas en Acción, La Zancada, Facua y la Asamblea Ciclista han registrado en el Ayuntamiento de San Fernando sus alegaciones a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio en las que señala las "carencias y limitaciones" de la propuesta.

La primera de ellas -señalan en un comunicado suscrito por las cuatro entidades- "es que se ha optado por un régimen no muy exigente en las restricciones de tráfico, ofreciendo una salida en falso al coche motorizado". Se refieren al proyecto de los aparcamientos tácticos, que a su juicio "vienen en definitiva a inducir la llegada de más coches a la ciudad".

Asimismo, destacan que la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y las zonas de carga y descarga en la ZBE "son medidas necesarias pero insuficientes, porque no van acompañadas de actuaciones firmes de prohibición y de obligación como la restricción de los vehículos más contaminantes y electrificación de los camiones y furgonetas de reparto".

Además, apuntan, los objetivos principales de las ZBE -esto es, mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático- "no quedan cuantificados en el proyecto presentado".

En cuanto al plan de sensibilización, comunicación y participación en la implantación de las ZBE, los cuatro colectivos consideran en las alegaciones que han presentado durante la exposición pública del documento que "no ha existido consulta social alguna para el diseño y redacción".

Reclaman así que el proyecto se haga a través de "un programa de comunicación y publicidad potente y continuado en el tiempo, que reivindique los beneficios asociados a las ZBE, no perjudique a los colectivos desfavorecidos y asegure mejoras para la movilidad en modos alternativos especialmente, transporte público, red peatonal y ciclista".

Por otro lado, señalan que los autobuses urbanos "necesitan de una mejora sustancial en líneas, frecuencias, itinerarios y precios para ir desplazando al uso del coche privado". Las dos líneas urbanas, Bahía Sur-Ardila-Casería y Gallineras-Camposoto "son claramente insuficientes", apostillan.

El proyecto de ZBE -prosiguen- "debería incluir actuaciones para aumentar y mejorar las zonas verdes y el arbolado urbano, especialmente en los espacios liberados de la circulación del tráfico motorizado, con el objetivo de atenuar el efecto isla de calor, mejorar la biodiversidad y aumentar la permeabilidad del suelo". Sin embargo, lamentan, la política de podas del Ayuntamiento de San Fernando "es detestable, con amputaciones continuas".

También se sugiere en estas alegaciones que las etiquetas de la DGT sean sustituidas "por otras más veraces con indicadores de CO₂/eficiencia/peso (evitando falsos ECO) y criterios de estacionamiento/operación para reducir viajes".

Finalmente, los colectivos solicitan que la mejora en la calidad del aire de las medidas contenidas en el proyecto de ZBE "debe tomar como referencia los valores guía de la Organización Mundial de la Salud, más restrictivos que los valores límite y objetivos a los que se aproxima la nueva Directiva de Calidad del Aire".