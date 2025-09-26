Luz verde a la aprobación inicial de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando: "Estamos en una posición ventajosa para cumplir con esta regulación"

El Pleno ha dado luz verde este viernes a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya implantación se acometerá en San Fernando en cuanto culmine su tramitación administrativa.

El punto ha salido adelante solo con los votos del grupo municipal socialista, que tiene mayoría en la Corporación Municipal. La oposición en bloque no solo ha votado en contra sino que ha mostrado abiertamente su rechazo a la medida a pesar de que se trata de una obligación legal establecida en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que exige a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes la adopción de restricciones en sus cascos urbanos para reducir las emisiones de CO2.

PP, VOX y AxSí han advertido que la citada ordenanza se trata de "una copia" de la propuesta de la Federación Española de Municpios y Provincias (FEMP) y que, por tanto, no responde a la realidad del municipio. Además, se ha lamentado que la propuesta se planteara en el Pleno cuando ni siquiera se ha completado el plazo de exposición pública del proyecto, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el pasado mes de agosto.

Desde el gobierno municipal, no obstante, se insistió en que la ZBE no viene sino a dar cobertura formal a los cambios puestos ya en práctica en la ciudad hace una década gracias al proyecto del tranvía. "San Fernando lleva años adelantándose a esta normativa con una transformación valiente y absolutamente rompedora en su modelo de movilidad y de su estructura urbana", afirmó así el delegado de Movilidad Sostenible, José Luis Cordero.

El tranvía y la peatonalización de la calle Real -apuntó el edil socialista- ha permitido "que hoy la ciudad se encuentra en una posición ventajosa para cumplir con esta nueva regulación".

La Zona de Bajas Emisiones o ZBE abarcará el centro urbano y las áreas incluidas en el PEPRICH (Plan del Casco Histórico), "que estarán destinadas prioritariamente al uso por parte de los residentes mientras que el resto de vehículos circulará por las vías básicas perimetrales".

"La ordenanza fomentará que quienes deseen acceder al centro lo hagan utilizando los aparcamientos tácticos o subterráneos, evitando así el tráfico innecesario en el núcleo histórico", ha explicado Cordero. El acceso al centro, de esta forma, se reservará a los vehículos de máxima eficiencia energética, si bien la implantación de las medidas se hará de forma gradual a lo largo de dos años. "No habrá una transformación urbanística porque ya está ejecutada. Es un paso más en nuestra estrategia que ha convertido calles antes ocupadas por los coches en espacios para los peatones, la convivencia y el comercio local", ha apuntado.

"Va a dividir en tres a la ciudad"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, se ha referido con ironía a las declaraciones del delegado de Movilidad Sostenible sobre lo "adelantado" que va el Ayuntamiento al recordar el retraso que acumula la puesta en marcha de la ZBE y la ausencia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, al que obliga la ley. La medida, ha asegurado, solo se trae para cumplir el expediente "y no perder las ayudas al transporte público urbano". Del mismo modo, el edil andalucista ha calificado de "falta de respeto" y "desfachatez" que se afrontara la aprobación inicial de la ordenanza cuando no ha terminado el plazo de alegaciones al proyecto.

El texto "es un corta y pega de la ordenanza de la FEMP", señaló también desde el grupo municipal VOX la concejala Leocadia Benavente, que no ha dudado en arremeter contra el modelo de ciudad "impuesto" que ha traído consigo el tranvía y en señalar los inconvenientes que acarrea la peatonalización para los comerciantes. "A lo que venimos aquí es a cubrir el expediente, porque nos lo pide la Unión Europea, nos lo pide la ONU, nos lo pide la ideología 2030 y todos sus altavoces, nos lo pide, en definitiva, gente que está muy lejos de la realidad de nuestra ciudad", afirmó.

La ZBE "va a dividir la ciudad en tres partes", ha afirmado la concejala del PP Carmen Roa al señalar "el alto grado de incertidumbre" que supone la implantación de las medidas que recoge la propuesta de ordenanza. "No podemos apoyar esa necesidad imperiosa de partir en tres la ciudad y de condenar a los ciudadanos a convivir con la Zona de Bajas Emisiones tal y como la han planteado ustedes", le dijo al gobierno local, al que recordó que mientras adoptan este tipo de restricciones "presumen" también de la calidad del aire que tiene San Fernando por sus bajos índices de contaminación.