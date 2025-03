Con el ecógrafo en el bolsillo: nuevas tecnologías para una medicina más cercana

San Fernando/Un ecógrafo portátil de última generación cabe literalmente en el bolsillo. Su tamaño no es mayor que el de un mando a distancia. Y se conecta al teléfono móvil a través de una aplicación para visualizar la imagen. Así que el médico lo lleva encima y, en cuestión de minutos, es capaz de decirte, por ejemplo, que ese dolor que tienes en el abdomen es una piedra en la vesícula. Puede ver si el flujo de sangre que eyecta el corazón es normal o explorar la vejiga de un paciente que no orina para ver si es necesario sondarlo o, por el contrario, puede ahorrarse este incómodo procedimiento. Además del diagnóstico inmediato, la persona se ahorra lo que probablemente sería una larga espera para poder hacerse la prueba.

El extraordinario avance que desde 2018 ha registrado la tecnología supone una auténtica revolución para la medicina, a la que ademas se incorpora ahora la aplicación de la Inteligencia Artificial, lo que ahorra tiempo, agiliza la curva de aprendizaje, hace cálculos y mediciones...

Es lo que en medicina llaman POCUS (por sus siglas en inglés), la ecografía en el punto de atención al paciente, que los internistas, dada su enorme versatilidad, han incorporado como una herramienta más en su día a día. Lo hacen desde hace tiempo tanto en la consulta como con el ecógrafo que se lleva por toda la planta en el carrito. Y ahora, con una tecnología que cabe literalmente en el bolsillo sin perder prestaciones, las posibilidades que se abren son enormes al permitir un diagnóstico a pie de cama, lo que acelera la derivación al especialista cuando lo necesite el paciente y se ahorra el tiempo de espera de una prueba diagnóstica que puede tardar semanas o, incluso, meses. Claro que su uso en los hospitales todavía no está extendido. Pero es cuestión de tiempo...

En el servicio de Medicina Interna del hospital de San Carlos ya saben de las ventajas de esta herramienta. No es extraño ya que su apuesta por la ecografía clínica viene de largo gracias a la implicación de su jefe de servicio, el doctor Daniel García Gil. De hecho, hace años que cuenta con el máximo nivel de acreditación avanzada que existe –el centro tiene el sello SEMI Excelente, que es algo que no tienen más que unos pocos hospitales– y por allí pasan residentes de todo el país en sus rotaciones para formarse en ecografía clínica. Además, participa activamente en proyectos de investigación y docencia universitaria de postgrado (másteres).

Este año se encarga además de organizar la XII Reunión Nacional de Ecografía Clínica que promueve la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la III Reunión de Ecografía para Residentes, que se celebrará durante los próximos días 13 y 14 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Allí, un centenar de residentes de Medicina Interna de toda España participará en estos talleres prácticos que se llevarán a cabo en la jornada del jueves y que se valdrán tanto de modelos sanos como de simuladores con el objetivo de aprender las ventajas de la ecografía clínica a la hora de enfrentarse a los múltiples escenarios que se encontrarán el día de mañana en su ejercicio profesional. Las jornadas se completarán el viernes 14 con varias mesas redondas sobre temas específicos y dirigidas ya a los especialistas.

En definitiva, este encuentro que organiza el servicio de Medina Interna del hospital de San Carlos pone el foco en ese creciente protagonismo que ha adquirido la ecografía clínica y que, gracias a los avances tecnológicos, ha pasado ahora a primera línea en esta especialidad. El doctor García Gil no tiene dudas con respecto a las ventajas que implica: "Es coste-eficiente, permite agilizar los flujos de trabajo, mejorar el pronóstico, la seguridad en los procedimientos invasivos –por ejemplo, a la hora de canalizar vías– y la satisfacción de pacientes y profesionales, a los que empodera", explica.

La ecografía clínica, de hecho, se utiliza ya en Medicina Interna en la planta de hospitalización, en consultas de diagnóstico rápido, domicilio (cuidados paliativos, hospitalización domiciliaria) y urgencias. Y con excelentes resultados además. El próximo programa de la especialidad contempla ya la ecografía como una competencia transversal básica que todo internista debe conocer.

"No sustituye a la ecografía tradicional realizada por los radiólogos o cardiólogos ya que su propósito es responder, allí donde se encuentra el paciente, a diferentes hipótesis clínicas que pueden, de manera inmediata, cambiar la orientación diagnóstica y terapéutica", señala este internista de San Carlos, que forma parte también del grupo de trabajo para la formación, investigación y docencia en ecografía clínica (GTEco) que tiene la SEMI. El ecógrafo –dice– ayuda a tomar decisiones, a descartar cosas, a ganar tiempo... Pero, evidentemente, siempre pueden ser necesarios estudios que requieran una mayor profundidad. De hecho, este uso de la ecografía permite actuar así como un sistema de cribado.

Daniel García Gil, jefe de Medicina Interna del Hospital San Carlos, muestra el funcionamiento de un ecógrafo portátil de última generación que utiliza la pantalla del móvil para visualizar la imagen / Julio González

"El rol del internista está ante un cambio paradigmático complejo"

No se trata solo de incorporar la ecografía clínica y las ventajas de las nuevas tecnologías al oficio. Para el responsable de la organización de esta XII Reunión Nacional de Ecografía Clínica y de la III Reunión de Ecografía para Residentes que se organiza desde la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Daniel García Gil, el rol del internista se encuentra en la actualidad ante un cambio paradigmático más complejo y digitalizado que deja atrás esa visión del especialista "que tiene esa visión global" del paciente o que actúa "como arquitecto de la atención no fraccionada". Y a ese nuevo escenario llega empujado por los avances tecnológicos, que llevan a replantearse determinados modelos de trabajo.

"A las habilidades clínicas tradicionales tenemos que integrar herramientas avanzadas como dispositivos ultraportátiles, la monitorización de pacientes que están en su casa, las consultas virtuales para situaciones definidas, lo que no quiere decir que se pierdan las presenciales... Todo esto debe ir debemos ir en esta dirección", explica este profesional.

Este internista de San Carlos aboga así por una apuesta clara por las nuevas tecnologías e incluso por la formación de los especialistas en Inteligencia Artificial y en el análisis de grandes volúmenes de datos (el big data). "No hay que temerle a la Inteligencia Artificial en medicina porque nos hace mejores médicos, como lo hace la ecografía clínica. No nos sustituye", defiende. De hecho, asegura que todo este nuevo escenario conduce a una atención más personalizada. "Y el uso de la tecnología, evidentemente, no implica olvidarse de la empatía con el paciente, de la medicina basada en el respeto, en el acercamiento al paciente, eso no se puede perder nunca. La evolución de la práctica de la Medicina Interna no implica abandonar nuestros orígenes sino adaptarnos a un sistema de salud en constante cambio y evolución tecnológica", sostiene.

Ahí, en esa evolución y en ese uso cada vez más extendido de las nuevas tecnologías, entra también la apuesta de la Medicina Interna por una medicina mayor ambulatoria, los hospitales de día médico y, sobre todo, por la hospitalización a domicilio con monitorización remota que acabe con los ingresos hospitalarios que pueden ser evitados "y que terminan siendo perjudiciales para los pacientes". Es, precisamente, un enfoque en el que el jefe de Medicina Interna de San Carlos lleva bastante tiempo insistiendo.

"Con la hospitalización a domicilio, el paciente está en su entorno, con su familia. No está en un hospital con todo el trastorno que supone, el desgaste que implica, el deterioro cognitivo que sufren las personas mayores...", explica el doctor García Gil, que alude al llamamiento realizado en este sentido desde la Federación Europea de Medicina Interna (EFIM).

Aboga también por "romper los muros anacrónicos todavía existentes entre la atención primaria y la hospitalaria" para establecer "alianzas sólidas y canales de comunicación efectivos", tanto presenciales como virtuales. Y todo ello, insiste, sin olvidar la empatía y la humanización de la medicina.