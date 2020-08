La dura situación de los hosteleros del ocio nocturno en San Fernando

"Esto es de lo que vivo, no es una inversión. No solo es un negocio, es mi trabajo". Pepe Coello, dueño del Cocú, uno de los establecimientos del ocio nocturno afectado por el cierre ordenado por la Junta de Andalucía entre las medidas por el coronavirus, explica su situación en estos meses, primero con un cierre temporal, luego con el aforo limitado y el recorte de horario y ahora con un cierre sin fecha de retorno.

Jesús González, dueño de la discoteca La Reja y del bar de copas La Flamenquita, tampoco vive un panorama mejor, con el primero de los negocios cerrado y el segundo adaptado a la situación pero ganando solo para "una supervivencia". En su caso cerró el negocio de la calle Dolores antes de la orden de la Administración andaluza. "Con un aforo al 40% y el adelanto de la hora de cierre no era rentable", detalla. De hecho, apunta a que el ocio nocturno no es la causa del aumento de los contagios de este mes, "ya estábamos sin actividad".

Coello añade que en todo momento hasta que se obligó al cierre cumplían con las medidas de seguridad."Si otros no cumplen, tendrían que ir contra ellos, pero en mi caso he cumplido con lo que pedían", insiste. Por eso, y a pesar de que con las restricciones era complicado tener ganancias, optó por abrir tras el confinamiento y la desescalada, cinco semanas duras. "Abrí por los trabajadores, por los clientes, pero la ampliación del horario de terrazas ya nos quitaba clientela: entraban y al poco tenías que echar el cierre. ¿Vendía entrada con copa? No puedes hacer que cada media hora consuman para que sea rentable. ¿Los echas porque tienes a otros clientes en la puerta?", expone sobre la situación con la que se encontró. Mientras la facturación caía, advierte, los gastos eran los mismos.

Ahora con el cierre se encuentra con un panorama complicado porque, como insiste, "vivo de esto solo". La opción de bajar su licencia de discoteca para centrarse en otra actividad tampoco la ve factible porque, aún así, las restricciones son muchas y ante el riesgo que conlleva tener que volver a pasar después por el proceso administrativo para recuperarla, además del gasto que tendría que desembolsar para contar con el estudio medioambiental (acústico) que se necesita. "Otros compañeros tendrían que hacer obras para adaptar el local, porque su licencia es antigua, y la normativa de accesibilidad es otra", aporta Coello. A ello también se refiere Jesús González.

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) insiste en el apoyo a los hosteleros del ocio nocturno. "Son, sin duda, los más afectados por las medidas establecidas para nuestro sector. Dependiendo de la licencia de sus locales, algunos han tenido que cerrar de nuevo sus puertas, quedándose sin actividad y sin sustento, y otros se han visto forzados a reinventarse temporalmente y a echarle ingenio para salir adelante", señala su presidente, Antonio V. Páez. En La Flamenquita, González ofrece también comida gracias a un acuerdo con otra empresa. "Pero la facturación es de cachondeo", asegura molesto porque apenas hace caja para pagar gastos y "malvivir". Las ayudas, se queja, no dan para pagar ni el autónomo. "Decretas un cierre, pero no planteas medidas de apoyos", cuestiona sobre el proceder de la Junta, crítico también con la falta de solución del Ayuntamiento a pesar de las reuniones mantenidas.

"Es indispensable que desde las distintas administraciones se articulen herramientas y ayudas para aquellos que siguen sumando días con sus establecimientos cerrados", comenta al respecto el responsable de Asihtur.Dos reuniones ha mantenido el Ayuntamiento, gobierno y técnicos, con los hosteleros para tratar la situación y plantear soluciones para minimizar el impacto sobre estos negocios.

Sin embargo, explica el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, cada caso es diferente y se ve afectado de una forma distinta por la orden de la Junta de Andalucía. Como exponen Pepe Coello y Jesús González, la opción de rebajar la licencia no se adapta a todos de la misma forma: "Algunos tienen licencia según la normativa antigua y tendría que adaptar el local al nuevo código de edificabilidad para recuperarla. Otros tienen terrazas, otros solo mesas de pie...". Por eso, cada caso se analiza de manera individual con la implicación de la Concejalía de Comercio y el Área de Desarrollo Urbano y el departamento de Patrimonio para "saber qué opciones tienen y actuar administrativamente con rapidez absoluta en función de la decisión que tome cada empresario", detalla el edil.

El cambio de licencia es uno de los principales escollos. Por eso, Rodríguez apunta a la necesidad de una modificación de la orden de la Junta: para que no se atienda a la licencia concreta de cada establecimiento sino a actuar sobre su actividad sin variar la autorización, con los límites necesarios: terraza fuera, mesas altas con distancia dentro, horario concreto...

"No sabemos cuánto puede durar las restricciones pero esto afecta tanto a los dueños de negocios como a los trabajadores y es necesario buscar un equilibrio para mantener la hostelería a la vez que se toman medidas por este problema sanitario del coronavirus", advierte el responsable de Presidencia, que reconoce la dificultad a la que se enfrenta la administración, la Junta en este caso, para dar una salida a estas cuestiones.