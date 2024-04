El drama de la obesidad mórbida: Junta y Ayuntamiento revisan el caso de José María tras su petición de ayuda

Tanto desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando como desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad confirmaron ayer que revisarán el caso de José María Fernández, el hombre con obesidad mórbida que pesa más de 300 kilos y que lleva tres meses sin poder moverse de la cama y un año sin salir de su domicilio en San Fernando.

Tras la petición de auxilio que lanzó a través de este periódico, y que consiguió una amplia repercusión mediática, ambas administraciones se pusieron en contacto el miércoles para analizar el caso dada las particularidades que presenta y el empeoramiento de la situación de José María en los últimos meses.

Según el Consistorio, se ha contactado también con José María Fernández para que solicite la revisión de su grado de dependencia –actualmente tiene concedido un grado II– para que pueda incrementar los recursos que tiene asignados conforme a sus necesidades actuales.

Del mismo modo, se explicó que desde los Servicios Sociales municipales "se ha tomado la iniciativa de contactar con la Junta para trasladarle la situación" y buscar la mejor manera de abordar el caso y de ayudar a José María desde las administraciones.

Por otro lado, desde la Consejería de Inclusión Social, tras la denuncia de José María, se explicó también que la Junta de Andalucía se está revisando su expediente para mejorar en la manera que sea posible y según las cauces establecidos la atención que recibe al margen de la cuestión médica y de la intervención que tiene pendiente en el hospital para tratar su problema de obesidad mórbida.

Su solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia -recuerda- se presentó el 8 de febrero de 2019 y ese mismo mes, el 27, se dictó la resolución por la que se le reconoce el grado II. El 31 de mayo siguiente llegaría la resolución PIA (Programa Individual de Atención) con el servicio de ayuda a domicilio (SAD) "con una intensidad de 45 horas mensuales distribuidas en 23 horas de atención personal y 22 horas de carácter doméstico", según precisó ayer la Junta.

La puesta en marcha del SAD desde los servicios sociales comunitarios comenzó el 11 de septiembre de ese año y sigue en la actualidad. Todo el proceso -se resalta desde la Consejería- se llevó a cabo con bastante agilidad.

No obstante, precisó también la Consejería, a fecha de hoy esta persona no ha presentado aún la solicitud de revisión "ni de grado ni de adecuación de la prestación que recibe". Tampoco -se insistió- los Servicios Sociales de San Fernando han solicitado revisión del procedimiento de oficio y no existe en el Servicio Territorial ningún registro solicitud de tramitación preferente por urgencia social para este caso por lo que su situación actual, tras el empeoramiento de los últimos meses, era desconocida por la Junta de Andalucía.

En todo caso, se reitera, se trabajará en el caso para brindarle la mejor atención posible.

Por su parte, el Consistorio isleño insistió en la atención y en los recursos que actualmente recibe José María en su domicilio y subrayó que se ha reforzado por parte de los Servicios Sociales municipales el plan de intervención individual desarrollado para atender a sus necesidades de manera que tiene tres auxiliares asignados: dos que van por la mañana durante dos horas y media y otra que va por la tarde dos horas y diez minutos.

José María, que vive solo y no tiene familia directa que pueda asistirle, lanzó una petición de ayuda al dejar de poder levantarse de la cama hace tres meses por el problema de obesidad mórbida que padece y que agrava la elefantiasis que le afecta a una pierna. La última vez que pisó la calle fue en mayo del año pasado, cuando acudió al hospital Puerta del Mar para tratar su posible intervención. Sin embargo, cayó en una fuerte depresión a raíz de la muerte de su mascota, que era su única compañía, lo lo que le ha llevado a la situación actual.