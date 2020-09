Los detallistas del Mercado Central de San Fernando molestos por los retrasos en las obras del entorno

Losestánlade los, que recuerda que ya soportaron los atrasos, los problemas administrativos y las imperfecciones de la actuación de remodelación de una parte de las naves de las instalaciones.

"La obra para arreglar las calles de los alrededores del mercado debía haber terminado ya. En octubre cuando me reuní con el gobierno local aseguraron que iba a durar entre tres y cuatro meses", explica el presidente de los detallistas, Raúl Serván. Se refiere a los trabajos que se realizan en las calles José López Rodríguez y Hermanos Laulhé, que se iniciaron en enero y todavía prosiguen, y a los que se ha sumado la intervención en la trasera del Ayuntamiento, en Calderón de la Barca.

En José López Rodríguez, por donde empezaron las máquinas a operar, casi se ha concluido aunque quedan distintos detalles. En Hermanos Laulhé, por el contrario, los trabajos siguen activos y recién inician el levantamiento del tramo desde la puerta lateral del mercado hacia la calle Arenal. Pero, "lejos de cumplir el compromiso de cerrar una parte de la vía y proceder a abrir otra", la maquinaria y los operarios avanza sin concluir la parte hacia Calderón de la Barca. "Eso también está afectando a los negocios del exterior, que se encuentran con la calle levantada, pasos de obra para poder entrar a los locales o sortear las zanjas o el suelo sin enlosar", apunta el detallista, que señala que la puerta que da a Antonio López, por la que entran muchos clientes, tendrán que cerrarla también por estas obras.

El colectivo entiende que llegado el confinamiento la actuación se paralizara un tiempo –desde mediados de marzo hasta mayo, calcula– para luego retomarla, pero no que con esta obra vuelva a prolongarse. "Llevan seis meses y medio ya y solo han casi terminado una de las dos calles, comenzando este verano la segunda. Abrieron y aunque el encargado me dijo que iban a terminar hasta la puerta para continuar en el otro tramo, no ha sido así", insiste Serván. A eso se suma que Calderón de la Barca, justo en la parte de atrás del Ayuntamiento, sigue con vallas de obra y sin losas.

"El gobierno no está mirando por los intereses de los detallistas, ni de los negocios de alrededor, de los ciudadanos que vivimos del centro, y mientras la gente se vuelve reacia a venir por aquí. El Ayuntamiento tiene que ser más serio, y controlar que los plazos se cumplan, viniendo a comprobar las obras", denuncia.