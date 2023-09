El pleno da luz verde al desarrollo residencial junto al puente de La Casería y la oposición hace frente común para mostrar sus dudas al proyecto

El desarrollo residencial propuesto para el entorno del puente de La Casería, que contempla la construcción de 35 nuevas viviendas (12 protegidas), una zona verde y 43 plazas de aparcamiento, ha salido adelante en el pleno con la holgada mayoría del gobierno municipal -que ha defendido las bondades de la iniciativa- pero no ha conseguido escapar de las críticas unánimes de la oposición, que ha mostrado un frente común a la hora de rechazar la propuesta de delimitación del área de reforma interior presentada por la promotora e, incluso, ha cuestionado abiertamente la tramitación llevada a cabo desde el Ayuntamiento de San Fernando.

Ha señalado la falta de informes preceptivos, perjuicios en la movilidad, discrepancias en las mediciones que afectarían a la participación del Consistorio en la operación y alteraciones con respecto al desarrollo inicialmente planteado en el PGOU que no consideran justificados.

Tanto es así que tras la votación -PP, Vox y AxSí han votado en contra- la propia alcaldesa, Patricia Cavada, ha intervenido para afear a la oposición su actitud: "Es un nuevo desarrollo de la ciudad y frente a años, años y años que ustedes han gobernado -excepciono al grupo Vox que no existía- en los que estos terrenos no se han desarrollado. Hoy hablamos de un desarrollo de viviendas que es necesario en nuestra ciudad, de viviendas protegidas, de zonas verdes, de aparcamientos... Un desarrollo positivo que hace progresar a esta ciudad, algo que parece que les molesta".

La regidora ha reprochado a PP, Vox y AxSí sus "malas formas" a la hora de cuestionar y sembrar dudas acerca de la tramitación "cuando podían haber solventado todas sus dudas en las comisiones informativas, que para eso son".

AxSí señala discrepancias que afectan a la participación del Ayuntamiento

El portavoz de AxSí, Fran Romero, ha advertido de la existencia de "discrepancias" en la parcela que es propiedad de la promotora de la iniciativa que afectan a la participación del Ayuntamiento en la operación. Así, ha comparado la superficie que tiene en la propuesta de delimitación -265,87 metros cuadrados- con la que figura en la referencia catastral, que es de 1.927 metros cuadrados, "lo que suponen 338,87 metros de diferencia a su favor".

Por otro lado, Romero ha indicado que si la suma la superficie de la parcela de la promotora en la propuesta con la de titularidad municipal -948 metros cuadrados- arroja un total de 3.213,87 metros cuadrados, cuando el total es de 3.425,61. ¿Y los 211,74 metros cuadrados que restan, dónde están y a quien pertenecen?, ha preguntado en el pleno.

Para AxSí, dicha diferencia alude a la parcela de viales, "que se ignora en el cómputo". De ahí que haya pedido a Urbanismo y a Patrimonio que ratifique que toda esta zona es municipal y su superficie.

"En resumen, según la propuesta de la promotora el Ayuntamiento tiene una participación del 27,67% frente al 72,33% de la privada y si nos atenemos al catastro y a la parcela de viales y sus metros cuadrados que no se computan ni aparecen, la participación pública se eleva a un 41,43%. Nada que ver y con evidentes consecuencias en cuanto al reparto de beneficios del ámbito", ha advertido el portavoz, que igualmente ha echado en falta un informe de tráfico en el expediente habida cuenta de los cambios que se introducen y que afectan a la movilidad al descartarse la conexión prevista con la calle Pascual O'Doguerty.

Del mismo modo, ha advertido de un fallo en la tramitación al no haberse solicitado el informe preceptivo de la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Andalucía que se requiere en los casos de actuaciones de nueva urbanización, lo que podría llevar a la nulidad de todo el proceso.

A este respecto, Cavada ha señalado tras la votación que dicho informe "no es necesario al no tratarse de un nuevo desarrollo" y ha recordado que así lo dejó claro el técnico de Urbanismo en la comisión informativa.

Vox: "El Ayuntamiento se beneficia muy poco de la operación"

Desde Vox San Fernando, la concejala Leocadia Benavente, ha recriminado al ejecutivo dar trámite a una propuesta "plegada a los intereses de una promotora" al modificar la delimitación del área de reforma interior Frente Puente de La Casería. "Aceptan totalmente lo que les propone la promotora, recogen todas y cada una de las peticiones que le realiza y amputan la realización (de la conexión) de la calle Pascual O'Dogherty para que pueda realizar las viviendas que le van a corresponder en una mejor situación", ha lamentado al echar también en falta un informe de movilidad que avale la supresión de dicha conexión tal y como se recoge en el PGOU.

Vox ha recriminado también que se cree "efecto pantalla" al condensar la edificabilidad de la promotora en un solo edificio "y al retranquear perjudica a los propietarios de los alrededores":

Benavente ha asegurado también que se "quiere engañar" con las plazas de aparcamiento. "El Ayuntamiento aporta el 30% del terreno y se beneficia muy poco de la operación: se beneficia la promotora, pero no hay beneficio real ni para el Ayuntamiento ni para los ciudadanos".

"No vemos rigor, no hay informes", dice el PP

La concejala del PP de San Fernando Carmen Roa ha mostrado también igualmente su rechazo ante los cambios introducidos en la nueva propuesta de delimitación del área de reforma interior del Frente Puente de La Casería con respecto a lo que se recogía en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

"No vemos un rigor, no hay informes, que se echan en falta cuando además sale una finca del área. No vemos motivación suficiente que argumente este cambio de parecer y este cambio de ordenación", ha afirmado la edil popular, que también ha lamentado la ausencia del informe de la Junta de Andalucía.