El desahucio de Verónica Luna en San Fernando se suspende por la huelga de los LAJ

La huelga de los letrados de administración de justicia (LAJ) ha provocado la suspensión del desahucio que estaba previsto para esta mañana de Verónica Luna y su familia. Por el momento, explica la afectada, no tiene nueva fecha para tener que abandonar la vivienda.

"Ayer me acerqué a los Juzgados para intentar que me dieran algo más de tiempo porque no he conseguido ningún sitio donde ir, y me dijeron que estaban en huelga sin fecha para terminarla y que el lanzamiento estaba parado por el momento", comenta Luna, preocupada por la situación que siguen viviendo, especialmente sus hijos. "Cuando ahora me lo ha dicho la abogada, yo ya lo sabía", añade.

No tiene fecha por ahora para la salida de la casa, aunque en su interior todo está desmantelado. Todo el mobiliario es de esta mujer, que también hizo obras para acondicionar el lugar cuando entró a vivir allí hace seis años. Primero, intentó un alquiler social con la entidad bancaria. Luego, en estos años tras paralizarse el lanzamiento en 2019 y más tarde bloquearse todo por la pandemia del covid, Verónica Luna insistió en esta solución, frente a los intentos de la propiedad, Coral Homes, de que saliera de ella incluso hasta ofrecerle dinero, que rechazó porque no era una alternativa viable.

En estos días, como antes del 25 de enero (primera fecha del lanzamiento aplazada), la afectada ha buscado una casa de alquiler en la que entrar a vivir con sus tres hijos, pero no encuentra una asequible cuyo coste pueda afrontar, insiste. "Los precios están disparatados. No me alquilan nada. Me veo que no tengo salida", lamenta.

Por el momento, eso supone que con el lanzamiento se queda en la calle. "La alcaldesa no me da una casa", apunta, por lo que la opción será un alojamiento temporal.