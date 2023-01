En torno al 35% de los Letrados de Administración de Justicia de Cádiz se mantiene en huelga indefinida

La huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que comenzó hace ya siete días, registra en la provincia de Cádiz un seguimiento de en torno al 35% aproximadamente, según fuentes judiciales consultadas por este medio. Este paro ha provocado la suspensión de varios juicios e incluso la cancelación de un enlace matrimonial.

Las tres asociaciones convocantes -la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados- reivindican el cumplimento de la adecuación salarial de este cuerpo superior jurídico A1 -igual a jueces y fiscales- comprometida por el Ministerio de Justicia en abril del pasado año por haber asumido desde el 2009 funciones y competencias antes atribuidas a los jueces sin la adecuada contraprestación.

Asimismo, reclaman las "necesarias mejoras" en la Administración de Justicia para la prestación de un servicio de calidad al ciudadano. Igualmente, ponen de de manifiesto que los Letrados de la Administración de Justicia "son los únicos funcionarios de Justicia que carecen de negociación colectiva propia a través de las asociaciones que le representan", han dicho.

Los LAJ, antiguos secretarios judiciales, ya secundaron dos jornadas de huelga a finales del año pasado, una en el mes de octubre y otra en noviembre. "Hemos propuesto a varios mediadores en este conflicto, uno de ellos, Eugenio Ribón, nuevo presidente del Colegio de Abogados de Madrid, pero el Ministerio no lo ha aceptado, así que mantenemos el paro indefinido desde el pasado día 24", explica Miguel Ángel Bragado, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz.

"Esta huelga es un todo o nada", continúa Bragado, que cifra el seguimiento del paro en la provincia de Cádiz en un 50%, un porcentaje mayor al que ofrecen las fuentes oficiales. Bragado explica el porqué de la diferencia: "Hay compañeros que hasta mañana, 31 de enero, están libres por días de asuntos propios o de vacaciones que tienen pendientes aún del año pasado. A ellos el Ministerio los contabiliza como LAJ que no han secundado la huelga, cuando eso no es así, no es correcto", asegura.

La huelga de Letrados de la Administración de Justicia no afecta a los servicios esenciales que son: el servicio de guardia, las medidas cautelares, las causas con preso, las actuaciones relativas a violencia de género, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales o en los que interviene un menor de edad o una persona con la capacidad modificada judicialmente.