La depuradora de la Asociación de Mariscadores comienza a funcionar este lunes en San Fernando

La depuradora de moluscos que la Asociación de Mariscadores Virgen del Carmen ha construido en la zona de Puente de Hierro comienza funcionar el próximo lunes, "después de 11 años", destaca el presidente local del Partido Popular (PP), José Loaiza, que destacar la insistencia del presidente de la entidad, Pepe Marín, y el apoyo recibido del actual Gobierno andaluz.

"Comienza a funcionar legalmente, con todos sus trámites hechos, con el esfuerzo de Pepe y de sus compañeros. El resultado podría haber llegado hace ocho o nueve años, tiempo que se ha perdido porque el PSOE engañó a la asociación cuando estaba en el Gobierno de la Junta", ha apuntado en su visita a las instalaciones. "Ha salido gracias a Juanma Moreno y Ana Bertón", ha añadido.

La delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca se puso a trabajar, expone Loaiza, cuando conoció la idea de la entidad para conseguir que la depuradora de moluscos tuviera toda la documentación necesaria para iniciar su actividad (licencia de apertura, licencia de actividad). Por el contrario, lamenta, desde la Junta anterior, desde el PSOE de San Fernando "que lo apoyó de boquilla hasta que llegó al gobierno y dejó de hacerlo", y desde el actual gobierno municipal y el anterior, se pusieron trabas. "La Junta les dijo que le iban a dar una subvención si tenían el dinero del Ayuntamiento, y aunque lo tuvieron, se echaron para atrás, culpa del responsable actual de la Agenda 2030 en la ciudad", ha detallado.

"Los permisos se podrían haber dado antes. La próxima semana empieza a funcionar, aunque no será una comercializadora, sino una herramienta para autoabastecer a los mariscadores. No va a haber negocio, no va a haber intermediarios", ha explicado el líder del PP isleño.

Los populares exigen ahora al gobierno que solucione los temas económicos que existen actualmente, pero también apoyar a la Asociación de Mariscadores Virgen del Carmen. "No es un negocio privado, es trabajo para los mariscadores, un sueldo para personas que hacen un gran trabajo, que cuidan los esteros, que cuidan el medio ambiente, que se van a autogestionar", ha insistido. Ahora tienen que demostrar "voluntad política", como la ha mostrado el actual Gobierno andaluz.

Por su parte, el presidente de los Mariscadores ha lamentado la falta de ayuda del equipo de gobierno. "En seis años hemos pedido reuniones y no nos han recibido", se queja. Y critica al concejal de Presidencia, y anteriores concejales y dirigentes del PSOE. "Fernando López Gil hablaba mucho al principio con nosotros, pero después cuando tenía que dar la cara ya como delegado provincial de la Junta no nos dieron una ayuda", ha indicado.