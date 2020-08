Una pareja se abraza mientras escuchan Going Home. Momentos antes han bailado con Money for Nothing. Es quizás el único resquicio que un vertiginoso concierto deja para la nostalgia: para rememorar el pasado, para recordar las sensaciones vividas al escuchar las canciones de Dire Straits. Más de dos horas de derroche en el tributo al grupo británico de Brothers in Band no ha dejado indiferente a nadie.

Contención es quizás la palabra que mejor define el ambiente vivido en el Bahía ¡En Vivo! con el espectáculo The Very Best of que pone en escena el grupo gallego. Se nota que el público disfruta durante la velada. Sentados en las sillas ante el escenario, sentado en la zona de terraza o en la zona elevada de la parte vip, mantienen las formas, las que rigen por el protocolo covid-19: por eso pocos se animan a desatar sus ganas de moverse, aunque dejarán durante la noche varios atisbos de ese entusiasmo contenido. Se sueltan en varios momentos del conciertos con sus aplausos, puestos en pie.

Con Once Upon a Time abre Brother in Band el concierto, una carta de presentación en la que muestran sus virtudes, musicales y de voz, no es raro que se lleven la primera ovación de la cita. Tras un escueto "buenas noches, San Fernando, vamos" y su petición de que el público se una, Angelo Fumarola canta Expresso Love, acompañado al principio por las palmas de los asistentes, con gestos de batería de algunos a lo largo del tema, por los aplausos al saxofonista.

La banda tributo a Dire Straits repasará la época entre 1978 y 1985 del grupo liderado por Mark Knopfler con temas como One World (del álbum Brothers in Arms de 1985), Romeo and Juliet (Making Movies, 1980), o It never rains (Love over gold, 1982).

En dos ocasiones toma la palabra el vocalista para dirigirse al público. "No hablo español pero lo estoy aprendiendo día a día", reconoce. Papel en mano, Fumarola agradece a los presentes que apoyen la cultura y la música en vivo, sin dejar de hacer un guiño local al soltar un "¡gracias, San Fernando, pisha!". "Volamos hacía los inicios cuando solo eran cuatro con News", explica mientras salen dos de los miembros de la banda. El saxo irá entrando y saliendo a lo largo del concierto.

Con esta canción la contención, otra vez la palabra, se suaviza por un momento, con palmas siguiendo el acento de la batería. Al fondo, donde no hay nadie, tres hombres de pie, separados, no pueden estarse quieto y bailan al ritmo de Your lastest trick. Dos mujeres han estado así al principio del concierto, hasta que se desplazan a la zona de terraza, aunque allí también será visible cómo están disfrutando. Los aplausos y los silbidos de aprobación suenan sin terminar Private Investigations. Con los primeros acordes de Sultans of swing algunos se ponen de pie y otros optan por levantar sus brazos; en pleno tema las cabezas se agitan al ritmo de la música. La imagen se repite en otras ocasiones más. Avanza el concierto de Brothers in Band y es difícil aguantarse las ganas.

Lady writer, Telegraph Road, Tunnel of Love o Walk of life son otros temas que suenan en un concierto de dos horas en el que Fumarola solo volverá a tomar la palabra una vez más para presentar a todos los miembros de la banda, que se despide con una ovación cerrada de un público puesto en pie encantado por la noche vivida.