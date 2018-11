El comercio del centro quiere dar el salto a la venta ‘on line’

La compra on line arrasa. Cada vez son más los que se decantan por esta opción a la hora de hacer sus compras. Es una tendencia al alza que crece en número de usuarios. Un solo 'click' desde el sofá basta para conseguir el artículo que uno desea sin más esfuerzos ni quebraderos de cabeza. Todo son comodidades. Así que el comercio de toda la vida, aquejado de mil y un achaques desde hace años y debilitado por el impacto de la crisis económica, quiere también subirse al tren de internet y las nuevas tecnologías, un nuevo mundo en el que existen también una nueva forma de vender.

Competir con el gigante de Amazon resulta poco menos que una quimera pero tampoco es ese el objetivo que se han marcado desde la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe). Su presidente, Manuel Luna, lo resume a la perfección: la venta on line es una realidad cada vez más utilizada y demandada por los consumidores y se trata de estar o no estar, de subirse o no a ese tren. Y el comercio isleño ha elegido estar ahí.

Y lo tienen muy claro, además. Aunque –apostilla su representante– la fuerza del comercio de siempre sigue siendo la cercanía, el trato directo, la confianza, la relación que se llega a entablar con los clientes asiduos al cabo del año... Y, claro está, el marco urbano que sirve de escenario: ese centro comercial abierto por el que a diario transitan miles de isleños mientras van o vienen del trabajo, llevan a sus hijos al colegio o simplemente mientras pasean por la ciudad. Pero, por otro lado, los tiempos llevan también a ese otro mundo de la venta on line, "donde no se echa nunca la baraja" y donde estar presente no solo no está reñido con esas señas de identidad del comercio tradicional sino que hasta refuerza la marca.

Así que ahora están dando forma a una idea que lleva ya bastante tiempo rondando por la asociación pero que realmente resulta difícil de materializar por su complejidad técnica y por el consenso que requiere entre los profesionales del sector. Se trata de lanzar una plataforma digital que canalice la venta on line, de manera conjunta, de todos los comerciantes que quieran sumarse a la iniciativa. Se dispondría así de un amplio catálogo que ofrecer en la red, explica Manuel Luna.

La Asociación de Comerciantes proyecta también impartir cursos de formación

El tema va en serio. Hay una comisión de la directiva de Acosafe encargada de llevarlo a la práctica y ahora mismo se trabaja en el diseño y estructura de dicha plataforma para la venta on line antes de meterse de lleno en los aspectos más técnicos. No hay plazos concretos sobre la mesa aunque realmente tampoco se pretende demorar mucho su puesta en marcha, explica Luna. Hay cuestiones –matiza– que podrán pulirse o actualizarse una vez que se arranque con la iniciativa.

Acosafe ya ha expuesto el proyecto tanto al Ayuntamiento como a la responsable territorial de Economía, Gema Pérez, con la que se reunieron hace unos días. A ambas administraciones ha pedido ayuda para poner en marcha el proyecto. Además, explica Luna, se pretende también llevar a cabo en coordinación con la Cámara de Comercio una formación previa para poner al día a los comerciantes.