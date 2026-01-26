Caos circulatorio en Camposoto por la jura multitudinaria: el Ayuntamiento de San Fernando desmiente que los vecinos tuvieran que regular el tráfico

Jura de bandera en el CEFOT-2 de San Fernando. En la imagen se aprecia el numeroso público asistente en la grada

Un total de 1.287 alumnos del CEFOT-2 juró bandera el sábado en el acuartelamiento de Camposoto, por supuesto arropados en un acto multitudinario por numerosos familiares y amigos, procedentes en su mayoría de otras localidades, que se desplazaron en sus propios vehículos hasta San Fernando para asistir a la ceremonia.

La zona residencial de Camposoto próxima al acuartelamiento se vio colapsada y sumida en "un grave caos de tráfico", según la denuncia realizada por el grupo municipal AxSí apenas unas horas después del acto.

El portavoz de la formación, Fran Romero, advirtió de que los propios vecinos habían tenido que salir de sus coches para regular el tráfico porque "no había nadie organizando los flujos de salida, ni desvíos señalizados, ni dispositivos preventivos en los puntos críticos".

"El resultado fue un colapso circulatorio que dejó atrapados tanto a quienes intentaban abandonar la zona como a los vecinos que solo querían acceder a sus viviendas", señaló.

El gobierno municipal, sin embargo, negó este domingo tajantemente tal ausencia de efectivos y de medidas de tráfico llegando a "desmentir" la denuncia de los andalucistas.

El dispositivo –señaló– estaba organizado y contó con dos parejas desempeñando funciones de regulación del tráfico. Asimismo, se colocaron conos de señalización y se dispuso de una pareja adicional en el barrio por si fuera necesaria su intervención.

Reconoce que se produjo una incidencia con un vehículo que no podía salir de un vado, "actuación ante la cual la pareja asignada intervino de inmediato garantizando en todo momento una regulación del tráfico fluida".

"No es cierto que los vecinos fueran los que estuvieran regulando el tráfico, ya que, además de la presencia policial, también se encontraban efectivos militares hasta que se realizó la redistribución de la policía", afirmó el equipo de gobierno, que aseguró también que "desde el Ayuntamiento se seguirá trabajando para mejorar la organización de este tipo de actos y minimizar las molestias a la ciudadanía".