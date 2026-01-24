AxSí denuncia el "grave caos" vivido en Camposoto con la jura de bandera: "Los propios vecinos han tenido que bajarse de sus coches para organizar el tráfico"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha denunciado públicamente "el grave caos de tráfico" que se ha vivido en la zona de Camposoto con motivo de la salida masiva de vehículos tras la jura de bandera que se ha celebrado en el acuartelamiento de Camposoto. "Lo ocurrido no fue un simple atasco puntual: fue la consecuencia directa de la nula planificación de Cavada ante un evento que, por su magnitud, exigía un dispositivo especial de movilidad y seguridad", reprocha el edil andalucista.

La imagen fue tan clara como alarmante, señala en una nota: "Coches aparcados en la propia calzada de la carretera de Camposoto en una calle de doble sentido desde primera hora de la mañana sin ningún tipo de consecuencia, vías bloqueadas, cruces colapsados y una ausencia total de presencia municipal regulando el tráfico. Nadie organizando los flujos de salida, ni desvíos señalizados, ni dispositivos preventivos en los puntos críticos. Absolutamente nada. El resultado fue un colapso circulatorio que dejó atrapados tanto a quienes intentaban abandonar la zona como a los vecinos que solo querían acceder a sus viviendas".

Especialmente grave -indica- fue que, ante la inacción del gobierno municipal, "fueran los propios ciudadanos y residentes quienes tuvieran que bajarse de sus vehículos para intentar organizar el tráfico de forma improvisada asumiendo riesgos personales y para la seguridad vial". "Vecinos asumiendo el papel del Ayuntamiento porque sencillamente no estaba. Esa es la realidad de la 'gestión' de la que presume Cavada", lamenta AxSí.

La situación generada -asegura Romero- "fue potencialmente muy peligrosa". "En caso de una urgencia médica, un incendio o cualquier otra emergencia, la zona se habría convertido en una auténtica trampa mortal. Vehículos de emergencia habrían tenido enormes dificultades —o directamente imposibilidad— para acceder o evacuar, con consecuencias imprevisibles para la seguridad de las personas", denuncia.

"Lo que ha pasado en Camposoto es un ejemplo más de la política de la improvisación permanente. No se planifica lo más básico: cómo entran y salen cientos de coches sin poner en riesgo a la población", señala el portavoz de AxSí. De esta manera, exige explicaciones públicas sobre por qué no existía un plan específico de tráfico, por qué no se reforzó la presencia municipal en la zona y quién asumirá la responsabilidad por haber puesto en riesgo la seguridad de vecinos y asistentes".

Asimismo, reclama la elaboración urgente de protocolos obligatorios de movilidad y seguridad para cualquier evento de gran afluencia en la ciudad, con planificación previa, coordinación entre áreas municipales y dispositivos reales sobre el terreno. "San Fernando no puede seguir funcionando a base de parches, excusas y ausencia de previsión. Aquí no falló la suerte, falló el Ayuntamiento que preside con negligencia e irresponsabilidad Cavada", finaliza el portavoz.