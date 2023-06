Fran Romero (AxSí): "San Fernando solo ha avanzado con una Alcaldía sin ataduras partidistas"

"Hace seis elecciones tuve el inmenso honor de tomar posesión como concejal del Ayuntamiento de San Fernando", rememora el concejal de Andalucía por Sí (AxSí) Fran Romero que hoy de nuevo asume el compromiso con la ciudad y la sociedad para mantener la "vocación pública de servicio a la ciudadanía" que aprendió en su casa de su padre.

Ese camino en la política local le ha permitido presenciar cómo se ha transformado físicamente la ciudad, "cómo se resuelve un problema a un vecino". "Transformamos San Fernando durante una extensa etapa de la democracia. Bajo nuestro liderazgo se hicieron realidad proyectos, hitos y eventos determinantes e irrepetibles que nacieron como sueños", defiende sobre la gestión andalucista (PA, AxSí) tanto desde la Alcaldía como siendo parte del equipo de gobierno.

Igualmente, se refería al mandato ya concluido en los que ha estado en la oposición, en la que ahora se mantiene, para destacar su labor "responsable, constructiva y al mismo tiempo reivindicativa y fiscalizadora porque es nuestra obligación legal y ética". En estos años ha discrepado sobre la actuación municipal y ha presentado "propuestas sensatas y viables para mejorar la ciudad", comenta.

En uno y otro papel, expone, siempre ha habido un "denominador común": "Nuestro amor por San Fernando", que seguirá a a partir de "una forma de hacer política cercana, participativa y responsable". "Siempre pegados a cada barriada, siempre conocedores de la realidad de La Isla y de las necesidades y prioridades importantes de sus vecinos y vecinas. Escuchando, ayudando y liderando a pie de calle", abunda.

Varias cuestiones le ha lanzado al nuevo gobierno y a la alcaldesa. "No se pierda de nuevo en su mayoría absoluta que ahora ostenta en solitario. No encuentre otra vez en esa mayoría absoluta la excusa perfecta para hacer y deshacer a su antojo", le ha pedido. "Escuche a los grupos políticos de la oposición y tenga en cuenta la opinión de sus vecinos y vecinas y de los colectivos de la ciudad, le hayan votado o no y hayan mostrado afinidad por su proyecto o no", le ha reclamado. "Recordad que esta ciudad solo ha avanzado siempre con un alcalde libre de ataduras y jerarquías partidistas", ha añadido.