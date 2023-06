Cavada promete el cargo de alcaldesa y anuncia "el plan municipal de vivienda más ambicioso de San Fernando"

Patricia Cavada ha prometido por tercera vez el cargo de alcaldesa de la ciudad de San Fernando durante el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal que, después de 20 años, ha regresado al Ayuntamiento isleño y ha dado el primer paso de su primer gobierno en mayoría con una vehemente crítica a la política de "mentiras" y "confrontación", con la que ha aludido directamente a la pasada campaña electoral.

"La política no tiene por qué ser un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino. Cualquier disensión o diferencia no tiene por qué ser causa de una confrontación o ataque total", ha afirmado al pedir a los partidos representados en el Ayuntamiento isleño que sean "diferentes" y "mejores" para alejarse de ese clima generalizado que impregna la política.

"Podemos vernos los unos a los otros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos unos a otros con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y bajar la temperatura. Porque sin unidad, sin calma, fomentando la división, la confrontación y basando las políticas en el engaño no hay entendimiento posible ni democracia útil sino furia; no hay progreso, sino una ira que es agotadora para la ciudadanía", ha manifestado la alcaldesa momentos después de su proclamación.

Ha sido una de las claves de un discurso de investidura en el que Cavada ha hablado de "diálogo" y "encuentro", ha prometido "ser fiel" a sus promesas y no hacer "rodillo de mayorías" y ha anunciado la aprobación, en los primeros cien días del gobierno, del nuevo reglamento de participación ciudadana "que nos haga más fuerte con la inclusión de más voces, nuevos criterios y más amplios consensos en la acción de este gobierno".

También ha desgranado los cuatro ejes de lo que pretende que sea su gestión en los próximos cuatro años: una nueva lógica urbana, una nueva dinámica económica, una nueva ética municipal y una nueva estética de ciudad.

Aunque entre todos los compromisos y retos a los que Cavada ha aludido durante el discurso de investidura, el problema de la vivienda ha tenido un especial protagonismo por el alcance social que tiene. Así, ha anunciado "el plan de vivienda más ambicioso de la historia de San Fernando" que incluirá -ha subrayado. medidas para bajar el precio del alquiler, castigar las viviendas vacías, subvencionar el alquiler a los más jóvenes y promocionar la vivienda pública protegida.

En este sentido, ha asegurado que aplicar la nueva Ley de Vivienda en San Fernando será una de las prioridades de una gestión en la materia que intentará buscar "soluciones innovadoras" habida cuenta de que el modelo público existente "ha dejado de funcionar".

"Pasaremos de ser constructores a promotores. Sacaremos la mayor oferta de suelo municipal realizada hasta ahora en esta ciudad para que sean las constructoras privadas quien desarrollen las viviendas protegidas en las condiciones que determinemos desde el Ayuntamiento", ha prometido.

Cavada ha reconocido que "el mayor problema con que hoy conviven cientos de familias" es la vivienda. "Las subidas abusivas del alquiler, el aumento del coste de casi todos los productos y el incremento de los intereses de las hipotecas hacen que muchas familias no puedan acceder a una vivienda aun cuando tienen ingresos medios. Debemos hacer mucho más en esta materia, porque muchas familias incluso con ingresos no pueden acceder a una vivienda", ha lamentado al anunciar este nuevo plan municipal de vivienda que se articulará desde el Ayuntamiento en los próximos cuatro años.

La "nueva lógica urbana", supermanzanas y nuevo Plan General

La lucha contra el cambio climático, que Cavada incluye en ese reto de la "nueva lógica urbana" forma también parte de esos retos que la alcaldesa de San Fernando ha incluido entre sus prioridades para insistir en su compromiso de "movilizar todos los medios necesarios para proteger el planeta" porque esa batalla -ha recordado- se ganará o se perderá en las ciudades.

De ahí que haya abogado por un modelo urbano "pensado para acceder y disfrutar de la ciudad, acudir a eventos, pasear y disfrutar de la hostería, estructurado sobre un nuevo modelo más compacto y una nueva movilidad urbana", un buen desarrollo urbano que ha vinculado la regidora también al desarrollo económico.

"Nos acostumbraremos a nuevos conceptos como el urbanismo de los 3 niveles, las supermanzanas o la ciudad de los 15 minutos. Nuevos conceptos, nuevas herramientas que darán a la ciudad nuevas oportunidades, que se reflejarán en el desarrollo de un nuevo plan de urbanismo que incorporará todas estas nuevas ideas", ha apuntado.

Los eventos, la cultura y la "nueva economía"

Cavada ha aludido también en su tercera investidura como alcaldesa a un nuevo dinamismo económico para impulsar el despegue de la ciudad, una de los ejes de su gestión que ha relacionado con el trabajo que se ha llevado a cabo durante los dos últimos mandatos. Así, se ha referido a la puesta en marcha de proyectos como el Navantia Training Centre (NTC), la playa de Camposoto, el Museo Camarón o incluso la remodelación de espacios de Bahía Sur -entre otros- que han hecho que "San Fernando en los últimos años se ha convertido en un motor de crecimiento e innovación".

También ha anunciado la puesta en marcha de la Agenda Estratégica de la Innovación "como herramienta de planificación que nos permita liderar y fomentar la innovación" y ha subrayado el papel que la cultura seguirá teniendo en esa apuesta tanto por su "capacidad directa que tiene de generar economía" como "para dinamizar el consumo".

De esta forma, la alcaldesa ha puesto de ejemplos las 6.000 visitas mensuales que registra el Museo Camarón o las 500 del propio Ayuntamiento y ha mencionado a la apuesta por los eventos y actividades que ha sido una de las señas de identidad de su gobierno durante los últimos años: "El número de eventos que organizamos unido a la enorme potencia y estética con la que se les dota, están logrando que obtengamos una repercusión mediática y ciudadana que ha permitido a San Fernando convertirse en un atractivo para cualquier visitante, turistas y vecinos de los municipios de la provincia".

El auditorio previsto en el Cine Alameda o el Parque de la Navidad que quiere impulsar en el Parque han sido así otro de los retos del mandato a los que Cavada, que también ha referido en el discurso de investidura a Halloween entre otras actividades y fiestas, ha aludido.

"La estética no es capricho"

Cavada, en esta sesión constitutiva de la nueva Corporación Municipal en la que ha sido reelegida alcaldesa por tercera vez, ha prometido también "una nueva ética municipal" a la hora de referirse tanto a las políticas sociales como a la mejora de los servicios públicos, cuyo presupuesto en los últimos años -ha recordado- se ha visto duplicado.

Así, se ha referido a la puesta en marcha de la empresa municipal Hemsa a partir de la transformación de Esisa para asumir directamente el servicio de ayuda a domicilio además de las políticas de vivienda y la creación de la empresa mixta del agua. Pero también ha aludido al deporte para hablar de los proyectos de los nuevos estadios de fútbol y de atletismo y al de la nueva piscina prevista en la avenida Constitución.

Y también ha hablado de la nueva "dimensión estética" de la ciudad "capaz de persuadir a la ciudadanía y atraer a los inversores". "Los colores, la señalética, el mobiliario... No son un capricho", ha dicho en clara réplica a las frecuentes críticas que ha recibido de la oposición por este tema. "La identidad se convierte en una condición necesaria del proceso de la transformación urbana, hasta tal punto que la consideramos como uno de los primeros elementos necesarios para producir la nueva ciudad".