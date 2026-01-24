1.287 alumnos juran bandera en el CEFOT-2 de San Fernando: ya son soldados

Un total de 1.287 aspirantes ha jurado bandera este sábado el Centro de Formación de Tropa número 2 (CEFOT-2) que el Ejército de Tierra tiene en el acuartelamiento de Camposoto, en San Fernando. Al acto ha estado presidido por el general de división Fernando Luis Morón, director de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales (DIRDOM).

Los jóvenes alumnos, que han culminado su fase de formación militar básica, han pasado así a convertirse en soldados, si bien tienen todavía por delante una nueva etapa antes de incorporarse a las unidades o regimientos en los que obtuvieron plaza en el proceso de selección: la formación específica correspondiente a la especialidad.

Siguiendo la tradición castrense, los nuevos soldados -que han estado arropado por numerosos familiares- han jurado o prometido lealtad a la bandera en una formación que ha estado bajo el mando del comandante David Martínez, jefe del Batallón de Alumnos.

En el acto han participado también la escuadra de gastadores del centro, la Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre y las cuatro compañías que integran el Batallón de Alumnos Isla de León.

Así es la formación que se imparte en el CEFOT-2 de San Fernando a los futuros soldados

En el transcurso del acto, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación durante la fase de formación militar general del segundo ciclo de 2025, el coronel director ha hecho entrega un diploma al alumno que ha quedado número uno de su promoción, destacándolo como el mejor calificado por su trabajo y comportamiento ejemplar.

Durante esta ceremonia, los estandartes del Regimiento de Artillería de Costa número 4 y del Regimiento de Artillería Antiaérea número 74 junto con la bandera de la Academia de Ingenieros y la bandera del Centro de Formación de Tropa número 2, representaron las enseñas nacionales para la jura, incorporándose al lugar asignado en formación para la toma del juramento.

El coronel director, dirigió unas palabras a los nuevos soldados de España, exhortándolos a seguir en esa línea de esfuerzo tan ligada a la vocación militar, concluyendo su alocución con los vivas reglamentarios.

Con este acto, el Centro de Formación de Tropa número 2, da por finalizado el primer paso de la formación de sus 1.287 nuevos soldados, quienes afrontaran la fase de formación militar específica de las diferentes especialidades que finalizará en el mes de abril, para posteriormente, incorporarse a sus respectivas unidades con la preparación necesaria.