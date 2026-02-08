La cámara hiperbárica de San Fernando: la tormenta perfecta

Cuando coinciden la desorientación y la ausencia de responsabilidades, cuando a la falta de liderazgo se le une la desinformación e incapacidad de actuación y cuando las prioridades asistenciales no son las mismas en las administraciones implicadas el resultado es la tormenta perfecta que supone que la cámara hiperbárica del Hospital de San Carlos, en San Fernando, lleva desde marzo del 2025 en estado inoperativo y por tanto sin poder prestar ningún servicio para aquellos pacientes que se podrían beneficiar del tratamiento con oxígeno hiperbárico, principalmente en aquellas patologías que suponen un riesgo vital (intoxicaciones de monóxido de carbono, por humos, aeroembolismo, etc..) como funcional (sordera súbita, obstrucción de la arteria central de la retina, etc..).

El Ministerio de Defensa y a efectos poder tratar los accidentes de buceo ha dispuesto de una cámara hiperbárica portátil ubicada en la Unidad de Buceo en Puntales en Cádiz, con lo cual los buceadores tienen que ser tratados como se hacía 40 años atrás, perdiendo el apoyo y las condiciones a su favor que sí se encuentran en los centros hiperbáricos ubicados en hospitales, con la consiguiente disminución de la calidad asistencial.

Asumiendo que la Sanidad de la Armada no tiene en sus prioridades inmediatas el tratamiento en cámara hiperbárica de la población civil debemos buscar la solución en que sea el Servicio Andaluz de Salud el que asuma esta responsabilidad. Por tal motivo y a efectos evitar que la Medicina Hiperbárica en nuestro área dependa de dos Administraciones tan diferentes (sanitaria y militar) lo lógico, teniendo en cuenta que el Hospital de San Carlos es de titularidad de la Junta de Andalucía, es que el SAS se haga cargo del Servicio de Medicina Hiperbárica de dicho Hospital, que a día de hoy pertenece al Ministerio de Defensa. De esta manera evitaríamos lo que está sucediendo en la actualidad pues ya sabemos que cuando algo es de dos al final no es de nadie y pasa lo que pasa... que es exactamente lo que está pasando ahora. Esto supone la falta de atención sanitaria a muchos pacientes que mejorarían con su tratamiento en cámara hiperbárica así como que los accidentes de buceo puedan volver a ser tratados en medio hospitalario con todas sus ventajas.

El Servicio de Medicina Hiperbárica y Subacuática del Hospital de San Carlos, es el único de Andalucía ubicado en hospital público, es decir, una cámara de todos y para todos, y fue centro de referencia a nivel nacional en esta Especialidad. Para que vuelva a serlo es necesario el acuerdo y coordinación entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa. Seguro que la ciudadanía y todos los pacientes y buceadores agradecerán que esto se consiga más pronto que tarde, sabiendo que cuando hablamos de salud “pronto” significa que ya vamos retrasados.