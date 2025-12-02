Banderas andaluzas para el 4 de diciembre en San Fernando: AxSí vuelve a reconocer la trayectoria de isleños y colectivos locales

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha dado detalle del acto que un año más celebrará en San Fernando el Día de la Bandera de Andalucía este próximo jueves 4 de diciembre. Durante dicho evento, que comenzará a las 19:00 horas, se reconocerá la labor y la trayectoria de diversos isleños y colectivos locales a través de la entrega de la arbonaida y de una insignia de la bandera de Andalucía.

De esta manera, en la categoría de Deportes se premiará a la afición azulina representada por Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'; en Solidaridad, a la Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson Bahía de Cádiz; en Juventud, a Teresa Trasancos; en Cultura, al escultor Antonio Mota; en Empresa, a Diego Villalba y Alejandro Onteo (Puterful); en Medio Ambiente, a la Asociación Salvemos al Chorlitejo Patinegro; en Educación, al IES Sancti Petri; y en Ciencia al investigador Francisco Miguel Cornejo.

Recibirá una distinción especial Macán Diarra, zapatero de origen senegalés afincado en San Fernando.

"Os animamos, un año más, a acompañarnos en este acto tan emotivo y especial. Una tarde en la que distinguimos a seres humanos cuya labor y compromiso hacen, desde La Isla, que Andalucía marque la diferencia. Un homenaje que, además, no tiene lugar un día cualquiera, ya que el 4 de diciembre de 1977 los andaluces se echaron a la calle para luchar por una plena autonomía y la capacidad de gobernarse a sí mismos. Con los colores de nuestra tierra reconocemos la valía de los mejores", explica el portavoz.