Esta banda va por ti, maestro

San Fernando/Hay ocasiones en las que el talento de una persona inspira a las generaciones que le siguen y otras en la que la forma de ser de alguien es la que marca la diferencia y le hace querido para siempre. En el caso de José Ribera Tordera confluyen ambos factores y eso hacía inevitable que, más pronto que tarde, su figura guiara un proyecto llamado a perpetuar su legado y a acoger a personas cuyo nexo de unión es la pasión por la música.

Este músico, natural de la localidad valenciana de Torrent, llegó con 20 años a San Fernando para ingresar en la banda de música del Tercio Sur de la Infantería de Marina. Aquel joven echaría raíces en La Isla y desarrollaría el grueso de su trayectoria musical entre la la Banda de Música de la Cruz Roja, Maestro Agripino Lozano en la actualidad, y la Banda Municipal de Música, que hoy en día es la Sinfónica de San Fernando. Para el recuerdo deja marchas procesionales como Atado a la Columna, Caridad para mi Hijo, Paso de palio o Nazareno de Pasión.

Ribera Tordera falleció en julio de 2022 tras luchar contra el cáncer y poco más de dos años después, en octubre de 2024, se constituía la Unión Musical José Ribera Tordera. Su hija Cecilia (no podía tener otro nombre procediendo de una familia tan musical) explica cómo nació esta entidad y cómo terminó siendo la presidenta de la misma.

“Ni mi hermano ni yo nos esperábamos este proyecto. El pasado 31 de mayo nos contactaron compañeros de mi padre en la antigua Cruz Roja y nos explicaron que llevaban un tiempo rondando la idea de formar una banda con el nombre de nuestro padre. Además, nos explicaron que, más allá de que le diésemos permiso para usar el nombre de nuestro padre, querían que nos involucrásemos en el proyecto. Nos pareció una idea estupenda y luego se fue añadiendo gente joven y formando un equipo humano extraordinario. Tan sólo meses después, el 4 de octubre, presentábamos la asociación en la Casa de la Cultura”, detalla la presidenta.

El pasado 2 de diciembre llegó otra pieza fundamental a este proyecto: José Ramón González, el director de la banda. “La noticia de la creación de esta asociación me llamó la atención desde el primer momento, pero estaba estudiando en Granada Musicología y Composición. A mi vuelta a San Fernando se interesaron en mi como profesor para los talleres musicales de la asociación y al poco tiempo consideraron que daba el perfil para el puesto de director. Aquí me he encontrado con gente fantástica”, indica el director.

La presidenta, Cecilia Ribera Cumbreras, y el director, José Ramón González Barea. / Antonio Zambonino

González Barea sitúa entre las principales bazas de esta nueva agrupación la preocupación por preservar el patrimonio musical isleño y la convivencia entre distintas generaciones de músicos. “En la banda coinciden veteranos, músicos de toda la vida que han recuperado la motivación y la ilusión por la música y por tocar un instumento, y jóvenes que no conocieron a José Ribera Tordera, pero cuyo legado les supone toda una inspiración. Es muy curioso ver como se retroalimentan y lo mucho que aprenden unos de otros. El binomio veteranía-juventud nos está funcionando muy bien. Sin ir más lejos, en la banda hay miembros cuya experiencia musical es mayor que mis propios años de vida y de los que no dejo de aprender cada día y en cada ensayo”, recalca el director.

Un futuro prometedor

La puesta de largo de la Banda de la Banda de Música de la Unión Musical Maestro José Ribera Tordera tuvo lugar la noche del 8 de marzo, durante un concierto de marchas procesionales que contó con la Iglesia de San Francisco como escenario. Una prueba de fuego que la banda pasó con matrícula de honor y que abarrotó la iglesia a pesar de la lluvia.

De hecho, con apenas meses de vida, la banda tiene ya por delante un futuro muy prometedor y cuenta ya con varias citas cerradas para esta Semana Santa, el Domingo de Ramos en San Fernando, el Jueves Santo en Benalup y el Viernes Santo en Arcos.