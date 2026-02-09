El Ayuntamiento de San Fernando anuncia la reparación de los daños causados por los temporales: árboles, farolas y señales derribadas, además de numerosos socavones

Operarios de alcantarillado, en uno de los patios de la barriada Bazán, en San Fernando, durante el pasado fin de semana

El Ayuntamiento de San Fernando ha realizado un balance de los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la ciudad durante los últimos días, un episodio meteorológico marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un notable temporal marítimo que ha tenido especial incidencia en el litoral isleño.

Más allá de la playa de Camposoto, cuyo estado preocupa bastante, los efectos del temporal también han dejado su huella en San Fernando, aunque de forma mucho más limitada que en otros municipios de la provincia, a los que desde el Ayuntamiento ha trasladado toda la solidaridad y el apoyo necesario ante el importante impacto sufrido si así lo requirieran, algo que también hizo llegar a la Junta de Andalucía.

Como consecuencia de estos fenómenos adversos, se han producido diversas afecciones en espacios públicos urbanos y en zonas naturales del municipio, sin que, afortunadamente, haya sido necesario lamentar daños personales. El Ayuntamiento ha iniciado ya los procedimientos necesarios para la reparación de estos desperfectos a la mayor brevedad posible.

Asimismo, recuerda, durante el desarrollo de los temporales, los servicios municipales han permanecido activos de manera ininterrumpida, realizando labores de vigilancia, prevención y respuesta ante las incidencias registradas, en permanente coordinación con los dispositivos de emergencia.

Durante la borrasca, se activó el plan de emergencia con la movilización de todos los efectivos disponibles, lo que permitió hacer frente a momentos difíciles en cientos de puntos, realizando tareas como achicar agua, retirar árboles caídos, asegurar vallados y controlar contenedores y farolas en riesgo de caída. Asimismo, se suspendió de manera preventiva la recogida de residuos durante el periodo de alerta, adoptada tanto para garantizar la seguridad de los trabajadores como para mantener los contenedores llenos y evitar su desplazamiento por la acción del viento.

El paso sucesivo de distintos frentes atlánticos, que han alcanzado una intensidad considerable, "ha contribuido de forma significativa a la aparición de numerosas incidencias en el espacio público", señala el Ayuntamiento isleño en una nota. La acción combinada del viento y las precipitaciones ha provocado la caída de árboles y ramas, el desplazamiento y deterioro de elementos urbanos, así como afecciones en el alumbrado público, la señalización viaria y los cerramientos de distintas zonas, obligando a reforzar los trabajos de vigilancia, prevención y respuesta por parte de los servicios municipales.

Para la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, todas estas actuaciones "se llevaron a cabo con el objetivo prioritario de evitar desgracias personales". Asimismo, quiero "agradecer el buen comportamiento cívico de la ciudadanía, que se mantuvo alejada de parques y zonas conflictivas, colaborando activamente en las labores de seguridad".

Respuesta a la emergencia

Desde la semana pasada, el gobierno municipal señala que ha venido desarrollando un plan de acción de respuesta integral y urgente para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas. Mas allá de las actuaciones previstas en el plan de asfaltado que se encuentra en licitación, y que conllevará el reasfaltado de las principales vías de la ciudad, se van a tomar medidas y desarrollar actuaciones excepcionales y urgentes para abordar de manera prioritaria y eficaz los desperfectos más relevantes ocasionados por el temporal.

Entre las acciones inmediatas se encuentra la reparación urgente de socavones y hundimientos en la vía pública, con el objetivo de evitar que estas incidencias se agraven y comprometan la seguridad de personas y vehículos.

Paralelamente, la empresa de limpieza ha intensificado la reposición y mantenimiento de contenedores y papeleras, respondiendo con rapidez a los daños sufridos para garantizar la correcta gestión de residuos en toda la ciudad. En materia de arbolado, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de los ejemplares caídos o dañados para proceder a su reposición en las zonas afectadas, "siempre priorizando la seguridad y la recuperación del patrimonio natural urbano".

Respecto a las vallas de espacios públicos, se destaca que la valla del Parque del Oeste, afectada en varios puntos por la caída de árboles, "será reparada a la mayor brevedad posible para mejorar la seguridad y durabilidad de estos cerramientos", aunque está prevista una renovación completa en los próximos meses.

En relación al arbolado y los parques, entre las incidencias más destacadas figura la caída de dos pinos de gran tamaño en el Parque del Oeste, la zona más expuesta al viento, así como la de varios ejemplares en la Carretera de Camposoto, en el entorno de La Noria. Una vez que remitan los temporales, el Ayuntamiento procederá a la reposición de los ejemplares en los viarios afectados, con el objetivo de recuperar la normalidad y el arbolado urbano.

Asimismo, y pese a la virulencia de las borrascas, los efectos han sido limitados en San Fernando, circunstancia que se atribuye en gran medida a las últimas campañas de poda y mantenimiento del arbolado llevadas a cabo en la ciudad, que han contribuido a minimizar los daños.

Por otra parte, los edificios municipales tampoco han escapado a los efectos del temporal. Por ejemplo, en varios edificios deportivos se están realizando reparaciones para subsanar goteras y otros desperfectos derivados de las lluvias intensas, algo que durante las lluvias impedía poder ejecutarse. Desde el Ayuntamiento se trabaja en asegurar así la conservación de las infraestructuras y la continuidad de los servicios municipales.

"Los ayuntamientos aún no disponemos de los recursos"

La alcaldesa ha señalado que cada vez más, los Ayuntamientos se enfrentan a situaciones de emergencia medioambiental provocadas por fenómenos climáticos más frecuentes y de mayor intensidad. "Esta realidad nos muestra que las administraciones locales aún no disponemos de los recursos y la preparación suficientes para responder con la rapidez y eficacia necesarias dado que es una situación que antes no era tan frecuente ni patente", ha comentado.

En este sentido, ha destacado que el Consistorio está en últimos trámites de la contratación de una empresa especializada para contar con Planes de Emergencia actualizados completamente referentes a los distintos riesgos a los que se enfrente la ciudad en el futuro.

De igual forma, se está trabajando también en articular lo necesario para contar con equipos humanos especializados para movilizar en los casos que sea necesario y atender las distintas emergencias. Un equipo multidisciplinar, capaz de actuar de forma inmediata y coordinada en situaciones como la vivida estos días.

La regidora ha querido expresar su más profundo agradecimiento y reconocimiento a todo el personal municipal y a los servicios esenciales que han trabajado sin descanso desde el inicio del temporal. Entre ellos, ha destacado a los equipos de mantenimiento de vías públicas y edificios municipales, alcantarillado, electricistas, empresa de limpieza, Policía Local, Nacional, Protección Civil y Bomberos, quienes han estado en la calle garantizando la seguridad, la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.

“Su compromiso y dedicación han sido fundamentales para minimizar los impactos del temporal y mantenernos alerta ante cualquier situación que pudiera requerir desalojos o intervenciones urgentes”, ha afirmado la alcaldesa.

Estas actuaciones y la respuesta coordinada del Ayuntamiento evidencian el firme compromiso del Gobierno local con la protección de la ciudad y la mejora continua de los servicios municipales, ante la creciente amenaza que representan los fenómenos meteorológicos extremo