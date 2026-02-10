El Ayuntamiento de San Fernando se pone manos a obra para solucionar los desperfectos de los temporales sobre la playa de Camposoto

El Ayuntamiento de San Fernando ha celebrado este martes una nueva reunión de trabajo para continuar analizando y evaluando los daños registrados tras el paso del tren de borrascas que ha afectado a gran parte de Andalucía. Durante el encuentro se ha prestado una atención especial a la situación de la playa de Camposoto, que, al igual que el resto del litoral, ha sufrido afecciones de especial consideración.

Asimismo, la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, se ha desplazado hasta la playa para coordinar sobre el terreno, junto al concejal del área Javier Navarro, y al personal técnico municipal, las actuaciones necesarias con el objetivo de que Camposoto pueda afrontar la próxima temporada en las mejores condiciones posibles.

Las sucesivas borrascas y las intensas inclemencias meteorológicas han provocado un impacto significativo en distintas infraestructuras y elementos esenciales de este espacio natural y de uso público.

Durante la reunión se ha analizado el informe técnico que recoge las distintas afecciones detectadas en vías públicas, zonas verdes, edificios municipales y en la playa. En este último ámbito, resultan especialmente relevantes los desperfectos que afectan a los accesos, las pasarelas, las fosas sépticas, el cableado eléctrico, la zona de arena y cordón dunar y otros servicios esenciales para el correcto funcionamiento de la zona.

Desde el gobierno local, una vez identificados los daños, se está realizando una primera estimación económica de las afecciones descritas y ya se han iniciado contactos con el resto de las administraciones competentes con el objetivo de coordinar actuaciones complementarias. Todo ello persigue, especialmente, agilizar los trámites y permisos necesarios que permitan intervenir con la mayor rapidez posible, garantizando así el adecuado estado de las instalaciones de cara a la próxima temporada de playas de 2026.

Asimismo, teniendo en cuenta que algunas acciones pueden ser desarrolladas directamente por el Ayuntamiento —para las cuales solicita agilidad en las autorizaciones—, existen otras actuaciones que, debido a su naturaleza y a la normativa que regula las distintas competencias, no pueden ser ejecutadas por el propio Ayuntamiento. Por ello, se solicita a la Junta de Andalucía y a la Demarcación de Costas que dichas actuaciones sean llevadas a cabo con la misma rapidez, garantizando su finalización antes del inicio de la temporada de playa, que comenzará en unos meses.

Control de daños

Entre los daños más graves se encuentra la pérdida completa del primer acceso, donde el fuerte flujo de agua ha generado grandes corrientes que han eliminado por completo el acceso peatonal más cercano a la bolsa de aparcamientos situada en el inicio a la carretera de la playa.

Asimismo, se observan daños en todos los accesos, ya que los efectos de las mareas que han llegado hasta la zona dunar y el caño, han provocado la destrucción prácticamente total de pasarelas fijas y plataformas de madera, además de su aterramiento en distintas localizaciones, anulando y comprometiendo gravemente la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

El informe también pone de manifiesto daños generalizados en la infraestructura que garantiza la prestación de los servicios de playa, destacando la pérdida del sistema de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y la afección a diversas señales de tráfico.

Otro de los aspectos es la importante afectación del cordón dunar y de la vegetación, especialmente en el tramo comprendido entre los accesos 5 y 8, lo que ha provocado una mayor exposición de la playa a los efectos de las mareas y del oleaje. A ello se suma el aterramiento de varios tramos del caño de protección que discurre de forma paralela a la carretera de la playa, que en la mayor parte de su trazado se encuentra completamente colmatado. Esta situación también se detecta en su entrada natural desde el caño madre, lo que ha supuesto la pérdida de su función protectora y reguladora.

El documento técnico recoge además una alteración significativa del perfil de la playa, con una deficiencia muy acusada de arena que ha dado lugar al afloramiento de zonas de fango que fueron tapadas en la pasada regeneración de arena.

En base a las deficiencias observadas, el Ayuntamiento planificará todas las actuaciones a desarrollar para recuperar accesos, infraestructuras y condiciones óptimas de la zona de playa para estar en operativas llegado el verano. Por lo tanto, trabajará no solo en aquello que le compete directamente, sino en la coordinación con la Junta de Andalucía y Costas para que, bajo un frente común, no solo financiero sino fundamentalmente administrativo, agilizar todas las actuaciones necesarias trabajando intensamente en los próximos meses hasta el verano.

La primera actuación que se va a acometer con carácter inmediato, y se ha dado ya orden para ello, será la limpieza de la playa, ya que han llegado una gran cantidad de residuos que afectan al entorno natural, que discurren por toda la zona de arena, por lo que resulta imprescindible retirarlos para recuperar y proteger este espacio.

Del mismo modo, el Ayuntamiento va a impulsar un trabajo integral de evaluación técnica y económica para la reposición de las pasarelas fijas elevadas situadas entre los accesos 4 y 7, así como la reconstrucción del primer acceso a la playa. Estas actuaciones se completarán con la revisión y mejora del alumbrado en la carretera de la playa y la retirada de las fosas sépticas deterioradas, que serán sustituidas por un sistema renovado y más eficiente.

Paralelamente, se llevará a cabo una revisión completa del sistema de suministro eléctrico y se realizará una estimación técnica de la actuación necesaria para la recuperación del cordón dunar, elemento clave para la protección del litoral. Asimismo, se prevé el desbloqueo del circuito de agua del caño que discurre paralelo a la carretera mediante labores de dragado, junto a la aportación de arena en la zona balnearia, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, la seguridad y la calidad ambiental del entorno.

El Ayuntamiento es consciente de que el periodo de temporales aún no ha concluido y que los meses hasta marzo siguen siendo especialmente complejos. Por este motivo, las actuaciones previstas se desarrollarán de manera progresiva y planificada, con el fin de evitar que los trabajos que se ejecuten en este momento puedan verse afectados por nuevos episodios meteorológicos adversos. En este sentido, se ha establecido una hoja de ruta que contempla esta circunstancia y que prioriza y programa cada intervención atendiendo a la posible llegada de nuevos temporales.

Con el objetivo de coordinar las actuaciones entre las distintas administraciones y disponer desde este momento de toda la información necesaria para planificar las intervenciones a desarrollar, el Ayuntamiento remitirá un informe técnico elaborado por el personal municipal en el que se detallan y cuantifican los daños registrados, tanto a la Junta de Andalucía como a la Demarcación de Costas.

Esta actuación se llevará a cabo con independencia de que, por parte de Costas, ya se esté realizando una revisión del litoral para la elaboración de un informe preliminar, y entendiendo igualmente que tanto la Junta de Andalucía como la dirección del Parque Natural se encuentran evaluando la situación y analizando el alcance de los daños en el ámbito de sus competencias.

Para la alcaldesa, se trata de afecciones que impactan en el Parque Natural, en el dominio público marítimo-terrestre y en las infraestructuras de playa, “por lo que resulta imprescindible una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas para ofrecer la mejor respuesta posible y recuperar uno de los espacios naturales y turísticos más valiosos de nuestra comunidad autónoma”.