El Ayuntamiento de San Fernando habilitará un aparcamiento provisional ante el comienzo de las obras de la piscina en la Ronda del Estero

Para compensar la pérdida de aparcamientos que ocasionará la próxima puesta en marcha de las obras de la piscina de verano que se va a empezar a construir en la Ronda del Estero -justo en un solar que ahora se utiliza para estacionar vehículos principalemente por parte de los vecinos de la barriada Manuel de Falla y calles colindantes- el Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado que se va a habilitar un aparcamiento provisional en la parcela municipal situada junto a la zona en la que están previstos los trabajos.

El objetivo -señala- "es crear una bolsa de estacionamiento temporal que dé servicio mientras duren los trabajos".

Este espacio, con una superficie aproximada de 1.748 metros cuadrados, se localizará entre las calles Carmen y Alsedo "y permitirá minimizar las molestias a vecinos y usuarios, garantizando una alternativa de aparcamiento cercana durante el periodo de ejecución de las obras".

Está previsto que los trabajos comiencen los próximos días.

De hecho, el contrato para la construcción de la piscina se firmó en el pasado mes de agosto con la empresa Jocon Infraestructura SL por importe de 2.267.758, 34 euros y, desde entonces, se ha esperado el comienzo de las obras.

Hay que recordar que las futuras instalaciones, que realmente comprenden un complejo de piscinas, se harán realidad sobre una parcela municipal de 13.984 metros cuadrados de situada en la Ronda del Estero, entre la calle Alsedo y la avenida Manuel de Falla. Solar que actualmente es utilizado como bolsa de aparcamiento por los vecinos del entorno.