AxSí ante la tercera licitación del estadio de fútbol de Bahía Sur: denuncia la "nefasta" política de recursos humanos de Cavada

El concejal de AxSí en San Fernando, Lolo Picardo, ha valorado el nuevo revés experimentado por el proyecto del nuevo estadio de fútbol de Bahía Sur, que tendrá que salir a licitación por tercera vez tras advertirse errores en el expediente que obligan a reiniciar de cero el proceso de licitación de estas obras, presupuestadas en más de 14 millones de euros. De hecho, explica , los grupos que integran la Corporación Municipal fueron convocados el viernes con carácter de urgencia a una comisión informativa que se celebrará mañana lunes y en la que se buscará alcanzar in extremis un acuerdo de desistimiento, ya que el plazo de presentación de ofertas concluye el miércoles.

"Y toda esta prisa viene porque el expediente tramitado por Contrataciones para la licitación no recoge la versión definitiva de la propuesta técnica ni del informe de supervisión de obras. La versión definitiva jamás llegó 'debido a las vacaciones del personal'. Frase que deberían grabársela a fuego la afición isleña y el pueblo de San Fernando en general. Un contrato de 14 millones de euros se tiene que volver a iniciar porque el personal, compuesto por una persona, tenía que ejercer su derecho como trabajador. Es increíble la incompetencia de un equipo de gobierno local que no actúa ante una falta de personal municipal de una plantilla escasa y envejecida que tiene consecuencias directas como ésta, que es incapaz de gestionar los grandes proyectos de ciudad y de que todo salga bien a la primera. La razón por la que debe comenzar de nuevo el proceso de licitación, las vacaciones del personal, sería surrealista si el delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible no fuera quien es, es decir, el antiguo comisario de la Agenda 2030 ahora ya en el Parlamento andaluz, todo bajo la atenta mirada y consentimiento de Patricia Cavada. La otra gran prueba indiscutible de esta realidad son las obras de la Magdalena, de las que Cavada y López Gil perdieron más de ocho millones de euros y que se han continuado años después de estar paradas. Esa actuación es el gran fracaso de la gestión de este gobierno socialista, aunque el proyecto del nuevo estadio va ganando puntos para alcanzarle", explica el andalucista.

"La imagen que está dando el Ayuntamiento de San Fernando, y por tanto la ciudad, con estos proyectos es lamentable y es un claro signo de una improvisación constante y de una nefasta política de recursos humanos. Aquí no es que las obras y proyectos se sepan cuándo empiezan pero no cuándo acaban; es que ya, visto lo visto, ni siquiera se sabe cuándo empiezan. Y mientras tanto nadie asume responsabilidades y nadie dimite en el PSOE de Pedro Sánchez. Exigimos gestión diligente, responsabilidad y una mayor planificación cuando se trata de los grandes proyectos de ciudad, esos cuyos retrasos y sobrecostes terminan pagando los isleños de sus bolsillos porque de los bolsillos de Cavada y López Gil, que se subieron el sueldo desde su mayoría absoluta a principios de mandato un 17%, no van a salir el pago de las consecuencias de la nefasta gestión que sufrimos", concluye Picardo.