AxSí critica la "eterna promesa" del césped en Bahía Sur: "Forma parte de esa política de anuncios que se repiten y obras que no llegan"

La formación política AxSí en San Fernando asegura que la sustitución del césped artificial del campo número 1 de la Ciudad Deportiva Bahía Sur se ha convertido "en el símbolo de una forma de gestionar basada en el anuncio reiterado y la ejecución tardía". Desde el partido, en este sentido, se advierte de que la ciudadanía "ya no mide estos proyectos por las notas de prensa, sino por los plazos reales, y en este caso han sido casi dos años entre el primer gran anuncio y la adjudicación efectiva".

El 19 de mayo de 2024 -recuerda- el Ayuntamiento de San Fernando anunció que destinaría 214.818 euros a cambiar el césped de este campo dentro de un paquete de mejoras deportivas. Meses después, el 19 de julio de 2025, se informó de que por fin se sacaba a licitación la sustitución del césped, con un presupuesto base de 215.000 euros y un plazo de presentación de ofertas hasta el 1 de agosto de 2025. La noticia -señala AxSí- se presentó como la respuesta definitiva a una demanda histórica de los usuarios, pero el terreno de juego siguió en las mismas condiciones durante muchos meses más.

El 24 de mayo de 2024 el grupo municipal de AxSí registró una moción para impulsar un plan de choque integral de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, con mención expresa a la Ciudad Deportiva Bahía Sur, la piscina de La Magdalena, Gómez Castro y el campo de hockey Pablo Negre. La moción se debatió en el Pleno del 31 de mayo de 2024 y describía un escenario de deterioro generalizado: vestuarios en mal estado, cerramientos oxidados, pistas clausuradas, problemas de accesibilidad y riesgos para la seguridad de los usuarios.

En ese debate, afirman los andalucistas el gobierno local admitió que muchas de las deficiencias existían, pero defendió que se estaban solventando de forma progresiva y que las instalaciones arrastraban décadas de antigüedad. El grupo municipal socialista sostuvo que existía un plan de mantenimiento y que se estaban ejecutando mejoras continuadas. Sin embargo, la propuesta de AxSí fue rechazada por la mayoría del PSOE, pese a contar con el apoyo de los demás grupos de la oposición.

"Casi dos años después de aquella moción, el problema del césped del campo 1 sigue siendo el mejor ejemplo de esa diferencia entre discurso y realidad. La propia moción ya hablaba de una 'demanda histórica' para su renovación. Desde entonces, lejos de resolverse con rapidez, la actuación ha seguido el mismo patrón que otras promesas municipales: anuncio, espera, nuevo anuncio y, finalmente, una tramitación que se prolonga durante meses mientras los usuarios sigue utilizando instalaciones muy por debajo de lo que merece una ciudad que presume de ser referente deportivo", explica AxSí en una nota.

La formación recuerda que no ha sido hasta este 28 de enero de 2026 cuando se ha comunicado la adjudicación del contrato, indicando además que el proceso se había prolongado durante más de seis meses por cuestiones técnicas y fijando un coste final de 181.000 euros. Entre el primer anuncio público y la adjudicación efectiva han transcurrido más de 20 meses, un plazo difícil de justificar en una actuación que afecta al uso cotidiano de una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

Este recorrido demuestra para AxSí "una forma de gestionar basada en el titular rápido y no en la planificación seria". A su juicio, "cada nuevo anuncio ha ido desgastando la confianza de la ciudadanía: se comunica una inversión como inminente, pero la realidad administrativa se alarga sin explicaciones claras sobre los plazos y las demoras".

"La percepción entre clubes y usuarios de la Ciudad Deportiva ha sido de frustración acumulada durante años, no solo desde los anuncios de 2024 y 2025. Desde al menos marzo de 2023 la instalación venía denunciándose como 'impracticable' por el desgaste del césped —con agujeros e irregularidades que obligaban a jugar prácticamente sobre granulado de caucho— lo que indica que el campo llevaba tiempo sin ofrecer unas condiciones mínimas para la práctica deportiva segura. A pesar de ello, durante más de dos temporadas los entrenamientos se han seguido desarrollando sobre ese terreno de juego, sin que ninguna de las repetidas comunicaciones municipales —que se han sucedido desde 2024 hasta la adjudicación en 2026— hubiese logrado poner fin a ese deterioro ni garantizar su cierre oficial o mejora efectiva", señala AxSí en su denuncia.

Estas promesas que se estiran en el tiempo, subrayan los andalucistas, "recuerdan a otras actuaciones municipales anunciadas con grandes titulares —mejoras de instalaciones, planes de reforma o intervenciones urbanas— que luego se eternizan entre trámites, modificaciones y nuevas justificaciones técnicas". "El problema ya no es solo el retraso concreto de una obra, sino la pérdida progresiva de credibilidad institucional: cada anuncio pesa menos porque la experiencia dice a la ciudadanía que entre lo que se dice y lo que se hace hay un largo trecho", incide.

Así, se insiste en que una inversión de este tipo "no puede depender de impulsos puntuales ni de notas de prensa aisladas, sino de una programación técnica rigurosa y previsible en el tiempo".

"El deporte base y las instalaciones municipales no pueden estar sometidos a un calendario de anuncios políticos; necesitan planificación, mantenimiento preventivo y ejecución en plazo", ha señalado, advirtiendo de que esta forma de gestionar acaba perjudicando directamente a los usuarios.

Frente a esta "dinámica improductiva", AxSí propone que el Ayuntamiento de San Fernando implemente un calendario de prioridades y rendición de cuentas vinculante para inversiones deportivas, con fechas límite públicas estrictas y evaluaciones de cumplimiento trimestrales accesibles en el perfil de contratante y en la web municipal, de modo que la ciudadanía pueda verificar el estado real de cada expediente.

Además, recomienda que se establezcan grupos de seguimiento con representantes de clubes y usuarios para introducir criterios técnicos en la planificación y evitar anuncios prematuros que luego no se materializan. "Solo así se podrá recuperar la confianza de quienes dependen de estas instalaciones y garantizar que las promesas no queden en simples titulares", afirma.