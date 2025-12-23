AxSí acusa a Cavada de "dejar a San Fernando fuera de tres grandes planes de trabajo y formación"

El coportavoz del Grupo Municipal AxSí, Lolo Picardo, ha denunciado "la grave incompetencia del gobierno municipal encabezado por Patricia Cavada", que, según los andalucistas, ha dejado a la ciudad fuera de tres programas clave de empleo y formación impulsados por la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía, condenando a la juventud y a las personas desempleadas isleñas a perder oportunidades reales de futuro. De esta forma, AxSí explica que San Fernando no participa en el programa Empleo Cerca, promovido por la Diputación de Cádiz a través del IEDT y financiado con fondos europeos FSE+, que moviliza cerca de 9,5 millones de euros, más de 51.000 horas de formación y 1.140 personas beneficiarias en 43 municipios de la provincia. “Un plan pensado para personas desempleadas y colectivos vulnerables del que La Isla ha quedado fuera por la falta de iniciativa y gestión del Ayuntamiento”, insiste el andalucista.

A esta pérdida, indica la formación, se suma la ausencia de San Fernando en el programa Activa-T Joven, impulsado por la Junta de Andalucía, que permitirá la contratación de 520 jóvenes desempleados en 45 municipios gaditanos, con una inversión superior a 6 millones de euros. “Mientras la mayoría de ayuntamientos han presentado proyectos y defendido los intereses de su juventud, el gobierno de Patricia Cavada ha vuelto a quedarse al margen”, recalca Picardo.

El tercer golpe, detalla AxSí, llega con el Programa de Empleo y Formación 2025, cuya resolución definitiva se publicó el 18 de diciembre, con más de 11,3 millones de euros disponibles en la provincia de Cádiz. De las 27 solicitudes presentadas, San Fernando no figura entre las entidades beneficiarias, quedando nuevamente fuera de una iniciativa que combina formación y contratación directa. “Desde AxSí denunciamos la negligencia del Ayuntamiento, que no solicita ayudas y cuando en el pasado las han solicitado y se las conceden, es incapaz de ejecutarlas y ponerlas en marcha”, señala el coportavoz.

“Mientras se pierden millones de euros y oportunidades reales de empleo, la alcaldesa sigue más centrada en una política de fiestas, eventos y propaganda que en trabajar por el futuro de San Fernando. Desde Andalucía por Sí exigimos explicaciones inmediatas y responsabilidades políticas, porque San Fernando no puede seguir pagando la falta de gestión de un gobierno agotado y desconectado de la realidad social de la ciudad, una ciudad que pierde población año tras año en una sangría demográfica que nos ha hecho retroceder al número de habitantes de 2005. Por muchos eventos gratuitos en la Plaza del Rey, los isleños tienen que marcharse de su ciudad. Menos fiestas y más trabajo. San Fernando lo necesita”, afirma Picardo.