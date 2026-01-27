Aviso amarillo por viento en San Fernando: rachas de 76,3 kilómetros por hora y un árbol caído sobre la residencia de la Armada

Árbol que ha caído en la avenida de la Armada sobre la residencia militar, en San Fernando

El aviso amarillo por fuerte viento ha dejado San Fernando rachas que han llegado a los 76,3 kilómetros por hora, según los datos registrados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada, que tiene su base en la localidad. Ha ocurrido en torno a las 10.00 horas, que ha sido el momento de mayor intensidad. La velocidad media con la que sopla el viento, no obstante, oscila entre los 40 y los 50 kilómetros por hora.

Aunque desde el Ayuntamiento de San Fernando se había pedido especialmente precaución a los ciudadanos y se había ordenado el cierre de parques y jardines, así como de instalaciones deportivas al aire libre, las incidencias que deja el aviso amarillo han sido pocas, aunque algunas sí son reseñables.

Una de las intervenciones de esta mañana en San Fernando por el viento

Por otro lado, la lluvia registrada en las últimas 24 horas alcanza los 13,8 litros por metro cuadrado. El peor momento, de hecho, ha coincidido con las rachas de viento más fuertes que se han registrado a las 9.50 horas, en los que la intensidad de las precipitaciones ha llegado a los 8,4 litros por metro cuadrado a la hora.

La caída de la rama de un árbol que ha golpeado a un vehículo en la calle Cascos Azules de la Isla ha sido una de las incidencias más destacadas que deja el temporal de lluvia y viento. Ha ocurrido en torno a las once de la mañana.

Antes, no obstante, ha tenido que ser retirada también por parte de los servicios eléctricos una farola del alumbrado público que amenazaba con caerse en la confluencia de las calles México con Chile, en Camposoto.

Árbol que ha caído en la avenida de la Armada sobre la residencia militar, en San Fernando

Y en la zona de la Población Naval de San Carlos se ha caído a causa del fuerte viento un árbol de grandes dimensiones, que ha golpeado con la tapia de la residencia militar allí ubicada ocasionando el derribe parcial de la misma. También algunos vehículos han resultado dañados en este incidente.

A lo largo de la mañana, también, el fuerte viento ha desplazado de su ubicación a varios contenedores de residuos en la avenida Al Ándalus, que han tenido que ser recolocados por agentes de la Policía Local. Posteriormente, el servicio municipal de limpieza ha intervenido también para su anclaje.