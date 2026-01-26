Cierre de parques y jardines e instalaciones al aire libre en San Fernando por el aviso amarillo por viento: se esperan rachas de 80 km/h
El Ayuntamiento isleño activa retenes de personal para atender incidencias y pide a los ciudadanos que extremen la precaución
La borrasca Ingrid deja en San Fernando rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora
Ante la previsión de fuertes rachas de viento para las próximas horas por la borrasca que afecta al litoral gaditano, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso de nivel amarillo por viento para este martes 27 de enero, con rachas máximas previstas de hasta 80 km/h en litoral y zonas expuestas entre las 06.00 y las 18.00 horas.
Estas condiciones se esperan acompañadas de intervalos de lluvia durante gran parte de la jornada y viento persistente de componente oeste que podría mantener rachas sostenidas elevadas a lo largo del día, siendo más intensas durante la mañana y primeras horas de la tarde.
Por ello, el Ayuntamiento de San Fernando ha decidido mantener cerrados los parques públicos y las instalaciones deportivas al aire libre durante la jornada de este martes 27 de enero, siguiendo las recomendaciones de los partes meteorológicos oficiales.
De igual forma, el Ayuntamiento mantiene activados distintos equipos municipales para hacer frente a posibles incidencias. En concreto, se ha activado un retén de personal de los servicios de limpieza para actuaciones relacionadas con posibles desplazamientos de contenedores de residuos, así como la limpieza extraordinaria de las zonas afectadas por el temporal, y los equipos de mantenimiento de jardines para intervenir en zonas verdes en caso de necesidad por caídas de ramas o árboles.
Desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y asegurar objetos en balcones, azoteas y ventanas que puedan desprenderse debido al viento. El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento de la situación y mantendrá informada a la población a través de los canales oficiales.
También te puede interesar
Lo último