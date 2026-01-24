La borrasca Ingrid deja en San Fernando rachas de viento de hasta 85 kilómetros por hora

UNa mujer con problemas con el paraguas por el viento en su camino por la calle Real de San Fernando

El paso de la borrasca Ingrid por la localidad de San Fernando no ha dejado por el momento un gran acumulado de precipitaciones -13,1 litro por metro cuadrado en las últimas 24 horas- aunque sí importantes rachas de viento que han soplado con bastante fuerza hasta llegar a los 85 kilómetros por hora, según los datos recopilados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada, que tiene su base en el municipio.

El momento de mayor intensidad se dio a las 19.50 horas del viernes, si bien durante buena parte de la tarde sopló con una media que oscilaba entre los 50 y los 60 kilómetros por hora.

También se registraron importantes golpes de agua coincidiendo con ese fuerte viento en una tarde especialmente desapacible, aunque la intensidad de las precipitaciones disminuyó al cabo de los minutos. El peor momento, según los datos del ROA, se dio a las 18.50 horas con 14,4 litros por metro cuadrado a la hora.

El Ayuntamiento de San Fernando informó también en la noche del viernes de la activación del aviso amarillo por fuertes rachas de viento por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiendo de la posibilidad de que se superarán las rachas de los 80 kilómetros por hora, como así fue. Dicho avisó llevó al Consistorio isleño a cerrar parques y jardines como medida de precaución ante la posible caída de ramas o árboles. También se insistió a los ciudadanos en las recomendaciones básicas para evitar situaciones de riesgo ante las adversidades climatológicas.

Por el momento, no constan incidencias de gravedad motivadas por el mal tiempo en la localidad isleña, en la que no llueve desde las siete de la mañana y en la que el viento ha disminuido su intensidad hasta soplar con una media de poco más de 15 kilómetros por hora.