Arranca la temporada de invierno en el Teatro de las Cortes de San Fernando con 'Un tranvía llamado deseo'

El Teatro de las Cortes ha vuelto a levantar el telón para dar inicio a una nueva temporada. Y lo ha hecho con una apuesta poco habitual en la programación isleña. Una de las grandes obras del teatro universal: Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, presentada en una adaptación de David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui, en una puesta en escena que reivindica la plena vigencia del texto original.

La temporada, que cuenta en su programación con Manolo Morera, Las Niñas de Cádiz, Lalachus y Bertus o Santiago Auserón entre sus propuestas más llamativas, concluirá el próximo 21 de marzo con el espectáculo de Alberto Sellés e Iván Orellana: Deuteronomio 5:8-19.

Presentada la programación de invierno en el Teatro de las Cortes de San Fernando

Y entre sus citas más destacadas se encuentra el espectáculo que trae Manolo Morera, No me enfado, pero me da coraje, que llega al principal escenario de San Fernando este fin de semana con una doble función -viernes 30 y sábado 31- tras arrastar en taquilla. El monólogo que el humorista gaditano estrenó en 2025 –y que antes de recalar en La Isla ha pasado en este mes de enero por otras ciudades como Estepona o Badajoz– se convirtió en uno de los espectáculos favoritos de la temporada desde que se anunciara la cartelera y desde que se pusieran a la venta las localidades por parte del Ayuntamiento de San Fernando, tal y como se esperaba.. De ahí que desde un primer momento se apostara por una doble función.